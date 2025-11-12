快訊

返家再等等！馬太鞍溪堰塞湖威脅5千人已撤離3天 曝紅色警戒解除條件

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署持續監測馬太鞍溪上游堰塞湖，11日傍晚空拍顯示，壩體沿線沒有新的堵塞。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署持續監測馬太鞍溪上游堰塞湖，11日傍晚空拍顯示，壩體沿線沒有新的堵塞。圖／林業署花蓮分署提供

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，漫淹到萬榮鄉明利村與台9線，不過上游堰塞湖水位緩慢下降，較颱風前水位下降9公尺多，水量減少近百萬立方公尺，但紅色警戒持續，林保署花蓮分署說明，必須等預估雨量低於200毫米、溢流水道、河道都達到條件，評估無虞才能解除紅色警戒。

林業及自然保育署花蓮分署於鳳凰颱風來前依氣象資訊，10日上午7時發布紅色警戒，光復、萬榮及鳳林3鄉鎮公所隨即展開強制撤離，共撤離近5000人，到今天已是第3天，因警戒未解除，撤離戶仍然不能返家。

花蓮分署持續監測堰塞湖狀況，鳳凰颱風期間，溢流口因湖水沖刷下切，湖區水位計數據水位緩慢下降，從10日晚間11時到今天中午，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺，蓄水面積7.8公頃，蓄水量約69萬噸。

花蓮分署表示，今天因天候不佳，無法出動無人機空拍，根據昨傍晚雨勢稍歇時出動三波無人機觀察，堰塞湖溢流口雖有沖刷下切，兩側邊坡也有局部崩塌，但流路沒有阻塞。

鳳凰颱風的影響逐漸減弱，花蓮分署表示，若中央氣象署預報未來24小時預估降雨量低於200毫米，且經空勘確認堰塞湖區水位無異常下降、溢流穩定，下方溢流水道沒有堵塞致再次蓄水，河川管理單位確認河道達可解除警戒的水位，評估無虞後，才能解除堰塞湖紅色警戒。

