天災還人禍？馬太鞍溪水暴漲淹沒明利村 經濟部吐5點說明

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪10日暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，針對村長抱怨堤防破口未補釀禍，經濟部回應表示，該處本無堤防，沒有破堤不補的問題。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪10日暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，針對村長抱怨堤防破口未補釀禍，經濟部回應表示，該處本無堤防，沒有破堤不補的問題。圖／民眾提供

花蓮豪雨導致馬太鞍溪溪水暴漲，洪水從堤防尾端缺口流出，湧入明利村，街道變成河首，村民痛批水利署沒有及時堵住破口，直批這不是人禍什麼才是人禍。經濟部水利署12日解釋，該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。

明利村遭大水淹2天，村長抱怨，颱風來襲前就向水利署反映馬太鞍溪堤防尾端有破口，但未獲改善，結果大雨來了溪水暴漲釀災。經濟部針對村民抱怨做出5點回應。

1. 萬榮鄉明利村破堤水利署不補釀災？

A. 該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補的問題。

2. 9月27日馬太鞍溪堰塞湖釀災至鳳凰颱風侵襲中，水利署做了什麼？

A. 水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內疏濬203萬方土石、復原了2860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復及萬榮鄉親受到的衝擊也相對降低。

3. 上游萬榮鄉的需求，水利署當時怎麼評估？

A. 明利村村長確實有提出希望堤防「延伸」的需求，當時經評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，但仍先以沙包短期加固，並且加強疏濬。

4. 鳳凰颱風造成花蓮雨勢加大後，為何萬榮鄉明利村會淹水？

A. 10日開始，因鳳凰颱風侵襲而雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區，主要造成道路淤積、交通受阻。

5. 明利村淹水後，水利署做了什麼？

Ａ. 經濟部水利署10日起，已派60人30輛機具24小時日夜搶險進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步加強防止河水溢出後進入市區。今日加派20人10輛機具，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

鳳凰颱風 馬太鞍溪 水利署 豪雨 經濟部
