影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖，約700平方米，昨曾溢流調和街路面。圖／讀者提供
鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖，約700平方米，昨曾溢流調和街路面。圖／讀者提供

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水量一度溢流到山下路面。中正區公所表示，將邀相關單位會勘研議後續處理，是否有立即危險還待會勘。

基隆災害應變中心指出，依氣象署統計，基隆11日24小時累積雨量達311毫米，暖暖、七堵和中正區雨量最大，道路有10餘處積淹水。中正區調和街道路黃水夾雜土泥，最深處約有一輪胎高，工務處調派機具挖開路面將水引導到排水道，昨天雨停後積水退去。

居民說，昨天調和街某大型社區下方有出現疑似堰塞湖，但距社區還有段距離。中正區砂子里長陳俊宇表示，此湖位2個山凹間低窪處，研判是這兩天大雨累積大量雨水形成，盼早日解決，避免萬一崩坍造成危害。

中正區長傅俊昇今下午到附近查看，疑似堰塞湖距調和街約280到300公尺，有水的地方的土地屬私人所有範圍，近期會邀集市府工務處、產發處及土地所有權人會勘，研議後續如何處理、有無立即性危險，避免再有颱風或大雨會有危險性，造成安全威脅。

據調查，經空照圖發現，先前已形成小湖泊多年，近日大雨範圍才擴大被人發現，初判約有700平方公尺，結構及實際大小都還要進一步了解，觀察發現，如溢流水會流到調和街道路，雖然堰塞湖位置在一處大型社區的下方，居民還是會擔心。

