颱風鳳凰帶來連續降雨 宜蘭南澳逼近1100毫米！居全台之冠

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
輕颱鳳凰來勢凶凶，宜蘭南澳累計雨量逼近1100毫米，居全台之冠，全台曾停電1萬9759戶。資料來源／中央氣象署
輕颱鳳凰來勢凶凶，今天下午位置在鵝鑾鼻西方約100公里處，宜蘭縣南澳鄉昨天凌晨迄今累計降雨量逼近1100毫米，居全台之冠，全台曾停電1萬9759戶。

中央氣象署表示，輕颱鳳凰強度持續減弱，今天下午3時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約100公里處，七級暴風半徑約120公里，以每小時18轉31公里，朝東北東轉東北進行，主要降雨區東半部、恆春半島。受颱風環流與東北季風影響，台灣各沿海地區須留意長浪影響，行駛海濱道路須注意行車安全，暴風圈預計在今晚11時從台東縣出海。

從昨天凌晨零時至今天下午2時，全台累計降雨量前10名，都超過700毫米，除新北市瑞芳區758毫米，其餘前10名都在宜蘭縣境內，其中又以宜蘭縣南澳鄉1082.5毫米，居全台之冠。

中央災害應變中心指出，全台自來水曾停水8809戶，目前已全數復水，曾停電1萬9759戶，未修復9174戶，復電比率53.57%，目前停電區域為宜蘭縣1721戶；雲林縣6180戶；彰化縣687戶；屏東縣96戶；高雄市101戶；嘉義縣389戶，預計今天下午5時修復。 市話：受損15戶，均已修復。 基地台：損毀6座均在宜蘭蘇澳；待修復5 座，預計11月15日晚上11時 修復。

中央災害應變中心指出，本月東部、南部與中部地區出現3次地震，須注意坡地地層不穩定致災風險，坡地災害高風險區，包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市及新北市等5個縣市山區，因前次颱風與豪雨已發生坡地災害，須嚴防二次災害的發生。

輕颱鳳凰帶來連續降雨，宜蘭南澳累計雨量逼近1100毫米，居全台之冠。資料來源／中央氣象署
鳳凰颱風
延伸閱讀

鳳凰來襲台中今停班課風雨卻不大 盧秀燕：尚未登陸已造成宜蘭災情

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

颱風鳳凰襲台 陳其邁視察永安北溝排水確保順暢

颱風鳳凰來襲 台南市預防性撤離7區93人

相關新聞

今晚至明晨2地仍有豪雨！下周「入秋最強冷空氣」來襲 低溫跌至16度

鳳凰颱風逐步接近，中央氣象署指出，預計未來1至2小時之內，颱風就會從屏東、鵝鑾鼻一帶登陸，因路徑偏南、距離縮短，將快速通...

全台雨下不停？鳳凰颱風將登陸 氣象粉專曝降雨熱區換「這裡」

氣象粉專「觀氣象看天氣」下午指出，鳳凰颱風(或熱低)已來到恆春近海約80公里處，即將在未來2-3小時登陸，目前近中心風速...

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

受鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應，基隆連續兩天降豪大雨，中正區調和街路面有黃泥積水，山上出現疑似堰塞湖，因大雨累積水...

雨彈襲宜蘭…三星蔥農恐面臨災損 卓榮泰：盡快補助

鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣昨日雨勢驚人，今天各地放晴好天氣，三星蔥農恐得面臨災損。行政院長卓榮泰今下午赴三星...

颱風鳳凰影響 桃園機場7架次航班轉降

機場公司今天表示，受到颱風鳳凰影響，截至下午3時，因天候因素轉降航班共7架次。因桃機目前仍維持強風警報，提醒旅客及接機親...

