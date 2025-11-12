颱風鳳凰帶來連續降雨 宜蘭南澳逼近1100毫米！居全台之冠

輕颱鳳凰來勢凶凶，今天下午位置在鵝鑾鼻西方約100公里處，宜蘭縣南澳鄉昨天凌晨迄今累計降雨量逼近1100毫米，居全台之冠，全台曾停電1萬9759戶。

中央氣象署表示，輕颱鳳凰強度持續減弱，今天下午3時的中心位置在鵝鑾鼻的西方約100公里處，七級暴風半徑約120公里，以每小時18轉31公里，朝東北東轉東北進行，主要降雨區東半部、恆春半島。受颱風環流與東北季風影響，台灣各沿海地區須留意長浪影響，行駛海濱道路須注意行車安全，暴風圈預計在今晚11時從台東縣出海。

從昨天凌晨零時至今天下午2時，全台累計降雨量前10名，都超過700毫米，除新北市瑞芳區758毫米，其餘前10名都在宜蘭縣境內，其中又以宜蘭縣南澳鄉1082.5毫米，居全台之冠。

中央災害應變中心指出，全台自來水曾停水8809戶，目前已全數復水，曾停電1萬9759戶，未修復9174戶，復電比率53.57%，目前停電區域為宜蘭縣1721戶；雲林縣6180戶；彰化縣687戶；屏東縣96戶；高雄市101戶；嘉義縣389戶，預計今天下午5時修復。 市話：受損15戶，均已修復。 基地台：損毀6座均在宜蘭蘇澳；待修復5 座，預計11月15日晚上11時 修復。