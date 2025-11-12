鳳凰颱風暴雨！翡翠水庫距滿水位僅1.26公尺 今晚7時起調節放水

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，至今天下午3時，累積降雨量232.1毫米，水庫水位為168.74公尺，距滿水位1.26公尺，水位持續上升，預計晚間7時起，以流量每秒310立方公尺，進行調節性放水。

翡管局指出，這次調節性放水，依「翡翠水庫運用要點」規定，期間仍將密切關注水庫集水區之實際降雨及進流量，機動調整。

翡管局指出，已通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施。同時，也籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。

另外，也請水庫下游新店溪、淡水河河道內之施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

這次翡翠水庫預防性調節放水之前，翡管局將於河道沿岸進行「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」訊息通知民眾，籲請民眾配合。