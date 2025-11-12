鳳凰撲台！國家警報響起 高屏溪揚塵影響空氣品質惡化

受鳳凰颱風外圍環流影響，今天下午高屏溪沿岸風勢驟強，河床裸露區揚塵明顯，高雄大寮區一帶空氣品質急遽惡化，環境部下午3時36分發布細胞廣播（CBS）警訊，提醒民眾避免外出、注意防護，顯示當地空氣品質已達不良等級。

根據監測資料，高屏溪下午1時瞬間風速達每秒7.3公尺，強風吹起大量粉塵，懸浮微粒濃度飆升。高市環保局指出，受颱風外圍氣流與乾燥天氣影響，裸露河床最易出現揚塵，短時間內恐使PM2.5濃度上升，對呼吸道疾病患者、老人與幼童健康影響尤鉅。

環境部解釋，在颱風雲雨區外之區域為平均氣流沉降區，大氣普遍晴朗無雲，下沉氣流易使空氣中的汙染物易聚集在近地面聚集，垂直擴散條件不佳，此時若有汙染源排放，則汙染物易累積，使空氣品質轉差。