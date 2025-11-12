影／台中今未見風雨卻停班課？盧秀燕：海線平均陣風七級已達標

鳳凰颱風侵台，市長盧秀燕今天下午主持災害應變工作會報，被問到今天台中未見狂風暴雨，卻停止上班上課，盧秀燕說，今天海線地區平均陣風達七級，最大陣風甚至有十級，不止雨勢，風力也可能造成災害，提醒市民不要掉以輕心。

盧秀燕說，今天海線地區平均陣風在七級以上，大甲區最大陣風有十級，都已達停班課標準，鳳凰仍在台灣外圍，未來風力可能持續，不止是雨，風也可能造成人命傷亡，不能因某些地區風力不明顯而掉以輕心，海線地區有50萬人，要請區公所、市民多加注意。

盧秀燕說，颱風尚未登陸，大甲即已測得達到停班課標準的風力，鳳凰登陸以後，更需小心，過去即有機車騎士因風力造成電線等物掉落，發生車禍的案件，警察局也通報颱風來襲期間有勸導、命令離開山區、海邊的民眾有21件23人，希望市民不要輕忽，減少外出。

市長盧秀燕說，鳳凰颱風非常怪異，路徑飄忽不定，速度時快時慢，氣象署預定早上登陸，但迄今仍未登陸，雖尚未登陸，但已在宜蘭蘇澳地區，造成淹大水災情，不能掉以輕心，必需召開災害應變會議。

農業局回報，非洲豬瘟案例場、掩埋場無異常，2025年中台灣農業行銷展會及150攤農特產展售區，已在昨日配合種苗場公告關閉展區，完成防颱整備，暫無農損。

環保局通報，颱風期間加強道路側溝巡檢、清淤，避免落葉、異物阻塞，影響排水，從7日至12日已動員2281⼈次，巡檢長度達5877公里、清掃阻塞水溝5283處、清溝長度36.3公里。