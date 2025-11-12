快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

高雄颱風假下午風雨轉強 百貨公司提前打烊

中央社／ 高雄12日電

颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮；但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。

高雄今天放颱風假，市區除了風勢較大外，雨勢不明顯，公園內仍有許多民眾照常散步、騎車，晨運民眾說，「今天颱風假好像賺到了，颱風結構被破壞、威力減弱是好事。」

不少民眾趁著天氣好紛紛到百貨公司、大賣場逛街、吃飯，高雄除了SOGO百貨高雄店今天一整天暫停營業外，多數百貨、賣場皆有營業，不論是美食街、電影院等都湧進人潮。

雖然上午高雄天氣不錯，但高雄市長陳其邁透過臉書（Facebook）呼籲民眾不要掉以輕心，颱風鳳凰預計今日通過台灣陸地，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備，尤其是易淹水低窪地區民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包。

高雄的天氣在下午2時許開始轉陰，不少地區風雨漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布提早打烊，僅營業至下午5時30分。市民李先生說，本來打算下午要帶小孩到公園放風，一出門就發現雨越來越大。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

台中放颱風假市區無風雨…新光三越湧人潮 入館人數增加一成

鳳凰來襲高雄西子灣民眾帶家人觀浪 警方急勸29人離開海岸邊

颱風假…嘉義樹木園貼禁入公告仍湧人潮 民眾笑稱賺到1天

相關新聞

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰...

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會...

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。