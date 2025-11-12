高雄颱風假下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮；但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。
高雄今天放颱風假，市區除了風勢較大外，雨勢不明顯，公園內仍有許多民眾照常散步、騎車，晨運民眾說，「今天颱風假好像賺到了，颱風結構被破壞、威力減弱是好事。」
不少民眾趁著天氣好紛紛到百貨公司、大賣場逛街、吃飯，高雄除了SOGO百貨高雄店今天一整天暫停營業外，多數百貨、賣場皆有營業，不論是美食街、電影院等都湧進人潮。
雖然上午高雄天氣不錯，但高雄市長陳其邁透過臉書（Facebook）呼籲民眾不要掉以輕心，颱風鳳凰預計今日通過台灣陸地，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備，尤其是易淹水低窪地區民眾提早安裝防水閘門或堆置沙包。
高雄的天氣在下午2時許開始轉陰，不少地區風雨漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布提早打烊，僅營業至下午5時30分。市民李先生說，本來打算下午要帶小孩到公園放風，一出門就發現雨越來越大。
