影／草嶺潭曾5度生成堰塞湖…雲林、南投等合作監測 強化應變布署

鳳凰颱風為東部地區帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口逐漸沖刷下降，情勢變動牽動各界神經。雲林縣古坑鄉「草嶺潭」堰塞湖歷年曾五度生成，被列為潛在高風險區，縣長張麗善表示，已要求第四河川分署加強監測，並將與南投縣府合作成立跨縣市、跨單位應變小組，同步展開地質探查，以防豪雨再度引發地形變動與土石災害，提前強化應變布署。

雲林縣古坑鄉「草嶺潭」與花蓮馬太鞍溪堰塞湖同樣，皆因地震豪雨及土石崩塌堵塞河道形成堰塞湖，據相關紀錄草嶺潭曾於1862年、1942年、1979年、1999年（921地震）及2025年（0708豪雨）形成堰塞湖，之後均自然溢流下切而恢復清水溪通洪能力。

今年7月草嶺潭堰塞湖再度形成，所幸很快因自然溢流恢復清水溪通洪能力，化解危機，但縣府憂心極端氣候影響，草嶺潭所在地就像「不定時炸彈」，10月初已召開跨單位會議，邀第四河川分署、古坑鄉公所、林內鄉公所、國民黨立委張嘉郡等人專案討論。

會議中縣府要求第四河川分署提供更新的草嶺潭堰塞湖相關資料，並持續監測，分署允諾納入2026年計畫辦理，也將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

張麗善今受訪表示，馬太鞍溪堰塞湖造成的災情怵目驚心，草嶺潭若再度形成並崩塌，雲林縣林內及古坑鄉、南投縣竹山鎮都將受衝擊，為有效預防草嶺潭可能造成的危機，縣府已邀集第四河川分署、林保署、南投縣政府、中興大學團隊，並特聘前內政部長李鴻源教授籌組跨縣市、跨單位應變小組。