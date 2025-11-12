快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

影／草嶺潭曾5度生成堰塞湖…雲林、南投等合作監測 強化應變布署

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
今年七月大豪雨一度讓草嶺潭的堰塞湖再度形成，一度出現危機，後來自然溢流場逐漸恢復清水溪的通洪能力，幸免於災。圖／草嶺村民提供
今年七月大豪雨一度讓草嶺潭的堰塞湖再度形成，一度出現危機，後來自然溢流場逐漸恢復清水溪的通洪能力，幸免於災。圖／草嶺村民提供

鳳凰颱風為東部地區帶來豪雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流口逐漸沖刷下降，情勢變動牽動各界神經。雲林縣古坑鄉「草嶺潭」堰塞湖歷年曾五度生成，被列為潛在高風險區，縣長張麗善表示，已要求第四河川分署加強監測，並將與南投縣府合作成立跨縣市、跨單位應變小組，同步展開地質探查，以防豪雨再度引發地形變動與土石災害，提前強化應變布署。

雲林縣古坑鄉「草嶺潭」與花蓮馬太鞍溪堰塞湖同樣，皆因地震豪雨及土石崩塌堵塞河道形成堰塞湖，據相關紀錄草嶺潭曾於1862年、1942年、1979年、1999年（921地震）及2025年（0708豪雨）形成堰塞湖，之後均自然溢流下切而恢復清水溪通洪能力。

今年7月草嶺潭堰塞湖再度形成，所幸很快因自然溢流恢復清水溪通洪能力，化解危機，但縣府憂心極端氣候影響，草嶺潭所在地就像「不定時炸彈」，10月初已召開跨單位會議，邀第四河川分署、古坑鄉公所、林內鄉公所、國民黨立委張嘉郡等人專案討論。

會議中縣府要求第四河川分署提供更新的草嶺潭堰塞湖相關資料，並持續監測，分署允諾納入2026年計畫辦理，也將持續利用水位觀測及空拍方式監控。

張麗善今受訪表示，馬太鞍溪堰塞湖造成的災情怵目驚心，草嶺潭若再度形成並崩塌，雲林縣林內及古坑鄉、南投縣竹山鎮都將受衝擊，為有效預防草嶺潭可能造成的危機，縣府已邀集第四河川分署、林保署、南投縣政府、中興大學團隊，並特聘前內政部長李鴻源教授籌組跨縣市、跨單位應變小組。

除請第四河川分署持續針對草嶺潭周邊監測、分析，縣府將同步啟動地質探測，了解該處地質及土質的變化及影響，張麗善表示，將透過科學數據及專家意見，深入了解草嶺潭，「唯有深入了解這個地方，才能防範未然，將傷害降到最低，確保民眾生命財產安全」。

雲林縣古坑鄉「草嶺潭」堰塞湖歷年曾五度生成，被列為潛在高風險區，縣長張麗善（左）表示，已要求第四河川分署加強監測，並將與南投縣府合作成立跨縣市、跨單位應變小組，同步展開地質探查。記者陳雅玲／攝影
雲林縣古坑鄉「草嶺潭」堰塞湖歷年曾五度生成，被列為潛在高風險區，縣長張麗善（左）表示，已要求第四河川分署加強監測，並將與南投縣府合作成立跨縣市、跨單位應變小組，同步展開地質探查。記者陳雅玲／攝影

鳳凰颱風 馬太鞍溪 草嶺 堰塞湖 花蓮 張麗善 雲林 張嘉郡 李鴻源
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雲林農民凌晨3點排隊繳穀 張麗善喊話再忍耐等待一下

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

廚餘養豬環境部推雲端監控 張麗善：全禁才能正本清源

生第三胎意願僅8.9% 張麗善鬆口鎖定「催生關鍵」研議明年加碼補助

相關新聞

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰...

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會...

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。