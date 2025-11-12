宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供
宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民林松裕用竹筏載著女兒和摩托車，划了4、500公尺，讓她順利到醫院接班救人，不少網友豎起大拇指肯定。

張亮軒在臉書貼出照片，表示五十二甲濕地淹水，馬路成為河流，當地居民林松裕為怕趕著到醫院上班的女兒來不及，為女兒撐著竹筏，載人及摩托車渡洪水趕到路端，讓女兒順利騎車上班，拯救救更多傷患。

張亮軒表示，他今天上午7時許路過，看到70多歲的林松裕賣力划竹筏，花了20多分鐘度過4、500公尺積淹地區，將愛女平安護送到另一端馬路，騎機車趕往醫院，他十分感動，當下拍照記錄，也提醒林松裕要注意安全。林松裕返程時，還帶糧食給受困的居民們充飢，精神實在可佳，建議成興村長能將林提報為明年度的模範父親。

張亮軒說，五十二甲濕地與冬山河是同個系統，原本地勢就較低窪，下大雨容易淹水，能夠發揮滯洪效果，為高地擋災。

他說，以往濕地下大雨就容易淹水，水很快會退去，但昨天持續下大雨，淹到現在都還沒有退。當地屬於成興村11、12鄰，約有100戶，淹水比較嚴重的有2、30戶，希望大水趕快退去。

宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供
宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供
宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供
宜蘭縣五結鄉五十二甲濕地大淹水，成興村民林松裕一早駕竹筏，載女兒和摩托車度過洪水，讓女兒順利到醫院上班救人。圖／鄉民代表張亮軒提供

鳳凰颱風 洪水 暴雨 宜蘭
