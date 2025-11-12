台鐵花蓮台東間對號列車下午起停駛 最新行駛狀況一次看

因應鳳凰颱風陸上警報發布，今天18時至24時台鐵花蓮台東間對號列車、深澳線停駛，平溪線全日辦理公路接駁，南迴線各級列車全區間停駛，蘇澳新=蘇澳間全日停駛另外，觀光列車山嵐號明天停駛1天。

針對今天18時至24時各級列車行駛概況，台鐵公司表示，東部幹線對號列車樹林=花蓮間順行列車自438次 (台北18:34開）起，逆行列車自285次（花蓮18:15開）起，恢復正常行駛；花蓮=台東間停駛。

東部幹線區間（快）車部分，樹林=台東間恢復正常行駛，但蘇澳新=蘇澳間全日停駛。

西部幹線對號列車部分，基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛），彰化=潮州間停駛；區間（快）車部分，基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。

南迴線各級列車全區間停駛；支線部分，深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛；山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

針對退、換票及改乘，台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。