估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風近中心最大風速每秒18公尺，目前為輕度颱風下限，接近台灣過程中強度繼續減弱，如果強度還維持的話，可能晚上通過恆春半島一帶陸地並往東北方向移動，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。

氣象署指出，鳳凰颱風暴風圈進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

日前降雨狀況，朱美霖指出，西邊東北風仍相當強勁，颱風環流則為東部和東南部帶來東南風，北台灣基隆、北海岸三芝一帶有小範圍強降雨，時雨量最大來到55毫米。花東一帶，颱風帶來的東南風及後續轉為南風，除了山區降雨，平地也要注意。而颱風外圍雲系也會為澎湖和南部陸地帶來降雨。

朱美霖指出，下午隨著颱風逐漸移動到台灣南端陸地之後，東邊轉為南風，台灣海峽這側轉為偏北風，基隆、北海岸到北部會有進一步強降雨。周四在偏北風情形下，北部及宜蘭降雨較明顯，後續在東北季風影響下，北台灣仍有斷續降雨。

朱美霖指出，颱風今天晚間通過台灣南端陸地之後，會往東北方向移動，並與北方低壓帶有交互作用，逐漸變成 溫帶氣旋。隨著北邊高壓往東移動，台灣附近會有一波東北季風增強，周四、周五溫度略下降。東北季風周六周日減弱，但周日晚間另一波大陸高壓南下，下周一、二東北季風會帶來明顯降溫。

未來降雨趨勢，朱美霖說，明天東北季風增強，北部及東半部局部大雨，中南雨歇轉多雲。周五受東北季風影響，桃園、台北、東半部及恆春偶雨，其他地區多雲到晴。周六周日東北季風減弱，桃園、台北及宜蘭短暫雨，其他多雲到晴。下周一到周二東北季風再增強，北、宜、花局部雨，東南部及恆春零星雨，周二西部山區零星雨。