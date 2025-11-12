快訊

獨／了解藍營國防預算立場 AIT處長谷立言拜會鄭麗文

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地。聯合報系資料照
鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地。聯合報系資料照

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風近中心最大風速每秒18公尺，目前為輕度颱風下限，接近台灣過程中強度繼續減弱，如果強度還維持的話，可能晚上通過恆春半島一帶陸地並往東北方向移動，今深夜到明天凌晨將逐漸減為熱帶性低氣壓，明天白天往東北移動過程再進一步變為溫帶氣旋。

氣象署指出，鳳凰颱風暴風圈進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

日前降雨狀況，朱美霖指出，西邊東北風仍相當強勁，颱風環流則為東部和東南部帶來東南風，北台灣基隆、北海岸三芝一帶有小範圍強降雨，時雨量最大來到55毫米。花東一帶，颱風帶來的東南風及後續轉為南風，除了山區降雨，平地也要注意。而颱風外圍雲系也會為澎湖和南部陸地帶來降雨。

朱美霖指出，下午隨著颱風逐漸移動到台灣南端陸地之後，東邊轉為南風，台灣海峽這側轉為偏北風，基隆、北海岸到北部會有進一步強降雨。周四在偏北風情形下，北部及宜蘭降雨較明顯，後續在東北季風影響下，北台灣仍有斷續降雨。

朱美霖指出，颱風今天晚間通過台灣南端陸地之後，會往東北方向移動，並與北方低壓帶有交互作用，逐漸變成 溫帶氣旋。隨著北邊高壓往東移動，台灣附近會有一波東北季風增強，周四、周五溫度略下降。東北季風周六周日減弱，但周日晚間另一波大陸高壓南下，下周一、二東北季風會帶來明顯降溫。

未來降雨趨勢，朱美霖說，明天東北季風增強，北部及東半部局部大雨，中南雨歇轉多雲。周五受東北季風影響，桃園、台北、東半部及恆春偶雨，其他地區多雲到晴。周六周日東北季風減弱，桃園、台北及宜蘭短暫雨，其他多雲到晴。下周一到周二東北季風再增強，北、宜、花局部雨，東南部及恆春零星雨，周二西部山區零星雨。

朱美霖指出，溫度方面，明後兩天台中以北及宜花整天稍涼，高溫約25、26度，北台灣清晨低溫20度上下。下周一、二各地清晨低溫15、16度到18度上下，白天高溫低於20度。

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鳳凰颱風 東北季風 強降雨 氣象署 基隆 宜蘭
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰今天傍晚通過恆春半島 減弱變快了將降級熱帶低壓

雲林澎湖率先脫離陸警 鳳凰今晚登陸恆春半島 不排除提早降級熱帶低壓

鳳凰減弱變瘦仍有風雨威脅 鄭明典：颱風環流還在

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修 傍晚近恆春半島並通過

相關新聞

宜蘭大淹水護理師急上班救人 老爸推竹筏「連人帶機車」護送女兒出勤

宜蘭昨天暴雨，溪南多鄉鎮被水圍困，五結鄉五十二甲濕地發揮滯洪效果，但大水遲遲未退，鄉民代表張亮軒記錄下感人一幕，當地居民...

估今晚恆春登陸！鳳凰颱風輕颱下限持續減弱 一周溫度、降雨趨勢曝光

鳳凰颱風目前在鵝鑾鼻西方海面，持續往東北方向移動，接近台灣南端陸地，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰...

馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會...

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。