馬太鞍溪暴漲水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續降雨，花蓮馬太鞍溪暴漲後漫淹至萬榮鄉明利村與台9線，水勢遲未退去。水利署長林元鵬今赴現場會勘指出，因水量仍大、流速強勁，目前難以立即封堵進水口，水利署將與縣府合作維持排水系統暢通，防止漫淹面積向北擴大，盡力降低災損。

花蓮縣長徐榛蔚今天邀集署長林元鵬與相關單位，會勘萬榮鄉及鳳林鎮多處災點，包括萬榮林道、明利村、馬太鞍部落、台9線與長橋排水系統，針對後續救災與災後復原進行討論。會勘時可見明利村馬太鞍聚會所周邊仍被洪水包圍，水流不斷沖刷道路，出入困難。

林元鵬說明，這次淹水並非堤防破口所致，而是受9月23日馬太鞍溪堰塞湖淤積及河道改道影響，導致水勢從萬榮側堤防尾端高坎處及道路間隙溢入社區。由於進水量明顯上升，水利署已調派大型土方機具前往現場拋放鼎塊，嘗試改變水流方向。

林元鵬指出，目前主要策略是確保排水順暢，特別是長橋排水系統的暢通至關重要，現在的水流從明利社區流出後，會沿台9線往北約1公里後轉入長橋排水，再匯入花蓮溪，若排水通道維持順暢，水勢應不會再往北蔓延。水利署與縣府將持續清除河道淤積，確保水路通暢。

針對明利村長林萬成反映的1、2鄰平房遭洪水侵襲問題，林元鵬回應，將會同縣府評估使用太空包與防水擋板等方式，盡快建立臨時防護措施，希望把災害的影響降到最低。

縣長徐榛蔚表示，堰塞湖與馬太鞍溪上游仍有大量水勢湧下，水利署評估短時間內無法完全阻斷水流，縣府會全力配合中央救災，並指示公所加強撤離安置作業，確保民眾安全。目前萬榮、鳳林、光復等地區仍處於高水位警戒，縣府會持續掌握降雨與水位變化，並即時發布防災資訊。