不斷更新／鳳凰颱風轉弱…9縣市宣布了！13日停班課一次看
鳳凰颱風今（12）日持續影響台灣，全台多地風雨明顯。根據中央氣象署最新資料，鳳凰中心目前正以每小時23轉43公里速度，向東北方向進行移動，暴風圈已籠罩南部近海。氣象署表示，第26號颱風中心目前在鵝鑾鼻西方海面，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅，預計此颱風有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，氣象單位提醒民眾避免外出並注意山區坍方與低窪地淹水風險。
於大約晚間七點整時，苗栗、竹市率先宣布明正常上班上課，約七點二十分時，竹縣、澎湖跟進宣布。
