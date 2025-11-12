快訊

鳳凰颱風來襲台中有風無雨 超市湧現採買人潮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
鳳凰颱風來襲，台中今天停班課，市區有風但無雨，民眾紛紛湧入各大超市等大賣場、超商採買，舉凡蔬菜、水果、泡麵、罐頭，以及熟食等都大熱賣。業者表示，貨源準備充足，今天上午即湧現人潮，比假日還多3成。

台中氣象站說明，台中今天為陰天，僅山區有降雨、沿海也有零星降雨，未來24小時，平地降雨機率為50%、山區降雨機率為80%；今天上午台中平均陣風為6至7級，沿海包括大甲區松柏站、大安區溫寮站，以及梧棲區棲棲站都測到9級陣風，提醒民眾注意防風。

台中市區今天風稍大，沒有下雨，很多民眾出外採買，還有家長推著嬰兒車帶著孩子出門蹓躂，也有小學生在社區中庭玩耍。

楓康超市說明，楓康超市貨源準備很充足，今天上午湧現人潮，多數是採買蔬、水果、泡麵、罐頭、礦泉水等，連便當、肉粽、滷味等熟食，以及現烤的麵包也很受歡迎，到店顧客比假日多3成。

家樂福表示，因應颱風，家樂福各分店貨源都備足，人潮也如同假日般。

