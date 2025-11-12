梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分洪計畫，也開始規劃蘇澳溪分洪計畫，由蘇澳溪主流、猴猴坑溪匯入口下游約300公尺右岸處設置分洪道，分洪引至內埤海岸南側出海，但15年過去了，案子還在行政院審議中，根據宜蘭縣府資料，過去為了解決基隆河道成大台北地區洪患，員山子分洪計畫僅花6年就完工啟用。

蘇澳地區昨晚遭遇水患，與梅姬颱風如出一轍，都屬於颱風與東北季風共伴效應，產生高強度、長延時降雨，且降雨都在蘇澳山區，加上蘇澳地區地勢低窪，因此梅姬颱風後，經濟部水利署開始推動蘇澳溪分洪工程計畫，採用200年重現期距降雨條件下分洪比80%作為標準設計分洪道。

該計畫從梅姬颱風隔年，由經濟部水利署水試所規劃辦理蘇澳溪整治規劃，經濟部在民國102年同意，設置分洪道約2.33公里、總預算約75億元，但直到民國109年才通過環評，112年行政院原則同意，後來計畫修正，今年1月國發會完成審議後才送行政院，目前分洪工程的工程進度不是在審議中就是在設計中，根據計畫，工程預計要到117年才能完工。

根據經濟部蘇澳溪分洪工程計畫書，前年行政院原則同意經濟部的分洪工程計畫時，曾要經濟部參考員山子分洪工程經驗，但全案在經濟部內部審議時，經濟部及內部審議委員對於宜蘭縣府提出的工程計畫，曾質疑縣府規劃的防洪標準提高至200年重現期距，認為蘇澳溪僅是縣管河川，防洪標準應為25年重現期距、50年不溢堤，甚至認為蘇澳溪分洪與員山子分洪兩者不可相提並論。

根據縣府計畫書，中央辦理員山子分洪計畫肇始於民國87年瑞伯、芭比絲颱風水淹汐止基隆與瑞芳後，開始進行可行性評估，原本計畫是列入基隆河整體治理計畫依同時實施，但民國89年象神颱風造成基隆河中、上游水患，時任總統陳水扁視察汐止災情後，要求行政院優先辦理員山子分洪工程，民國90年納莉颱風造成基隆河流域包含台北市空前水患，經濟部再加速，把原定94年完工的期程，壓縮到93年底完工，只花了6年就完成。