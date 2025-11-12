快訊

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

狗狗障礙賽驚見「彈簧狗」 驚人彈跳力萬人看傻眼：牠根本是在飛吧

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

聯合報／ 記者何祥裕/台北即時報導
蘇澳溪分洪工程計畫圖。圖取自宜蘭縣政府水利資源處網頁
蘇澳溪分洪工程計畫圖。圖取自宜蘭縣政府水利資源處網頁

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分洪計畫，也開始規劃蘇澳溪分洪計畫，由蘇澳溪主流、猴猴坑溪匯入口下游約300公尺右岸處設置分洪道，分洪引至內埤海岸南側出海，但15年過去了，案子還在行政院審議中，根據宜蘭縣府資料，過去為了解決基隆河道成大台北地區洪患，員山子分洪計畫僅花6年就完工啟用。

蘇澳地區昨晚遭遇水患，與梅姬颱風如出一轍，都屬於颱風與東北季風共伴效應，產生高強度、長延時降雨，且降雨都在蘇澳山區，加上蘇澳地區地勢低窪，因此梅姬颱風後，經濟部水利署開始推動蘇澳溪分洪工程計畫，採用200年重現期距降雨條件下分洪比80%作為標準設計分洪道。

該計畫從梅姬颱風隔年，由經濟部水利署水試所規劃辦理蘇澳溪整治規劃，經濟部在民國102年同意，設置分洪道約2.33公里、總預算約75億元，但直到民國109年才通過環評，112年行政院原則同意，後來計畫修正，今年1月國發會完成審議後才送行政院，目前分洪工程的工程進度不是在審議中就是在設計中，根據計畫，工程預計要到117年才能完工。

根據經濟部蘇澳溪分洪工程計畫書，前年行政院原則同意經濟部的分洪工程計畫時，曾要經濟部參考員山子分洪工程經驗，但全案在經濟部內部審議時，經濟部及內部審議委員對於宜蘭縣府提出的工程計畫，曾質疑縣府規劃的防洪標準提高至200年重現期距，認為蘇澳溪僅是縣管河川，防洪標準應為25年重現期距、50年不溢堤，甚至認為蘇澳溪分洪與員山子分洪兩者不可相提並論。

根據縣府計畫書，中央辦理員山子分洪計畫肇始於民國87年瑞伯、芭比絲颱風水淹汐止基隆與瑞芳後，開始進行可行性評估，原本計畫是列入基隆河整體治理計畫依同時實施，但民國89年象神颱風造成基隆河中、上游水患，時任總統陳水扁視察汐止災情後，要求行政院優先辦理員山子分洪工程，民國90年納莉颱風造成基隆河流域包含台北市空前水患，經濟部再加速，把原定94年完工的期程，壓縮到93年底完工，只花了6年就完成。

鳳凰颱風 梅姬颱風 淹水 蘇澳
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

蘇澳大淹水…國軍冒雨挺進救人 半夜2輛軍卡物資急送蘇西活動中心

鳳凰颱風重創蘇澳 陸戰隊兩棲突擊車協助輸送災民、物資

相關新聞

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

才解除封路中橫公路又有落石 豁然亭路段交通中斷

台8線中橫公路關原至太魯閣段今早才解除預警性封路，但中午過後，其間的157.7公里處的豁然亭路段，又因大雨造成持續性落石...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

鳳凰颱風來襲台中有風無雨 超市湧現採買人潮

鳳凰颱風來襲，台中今天停班課，市區有風但無雨，民眾紛紛湧入各大超市等大賣場、超商採買，舉凡蔬菜、水果、泡麵、罐頭，以及熟...

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

鳳凰颱風來襲，造成宜蘭淹水災情，身為宜蘭女婿的蔣萬安也心繫宜蘭狀況，昨晚第一時間主動聯繫宜蘭代理縣長林茂盛，表示有需要北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。