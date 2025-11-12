家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路民眾經歷過15年前梅姬颱風，大嘆怎麼這麼倒楣，也有人直言「真的是夠了」，農曆年節還沒到，已經提早大掃除了。

蘇澳鎮主幹道中山路是淹水重災區，不少店家無法做生意，都忙著整理店面和家園，有民眾直呼「今天全體總動員清理家園！」許多民眾親友都趕來幫忙，環保局車輛也到場協助清運。

徐小姐和親友忙裡忙外，家裡騎樓堆滿泡水的家具和物品，她邊整理邊回憶，經歷過民國99年梅姬颱風，兩次狀況差不多，這次淹比較低，一樣都很慘，自家地勢比對面住家來得高一些，仍是淹了半層樓高，「沒想到這次還會這麼高」，先生在旁苦笑「人怎麼這麼倒楣，還2次。」

「這次比較有經驗，先把車子移開」，徐小姐說，過往颱風不太會移車，昨天晚間6時許路面已有淹水，是里長提醒大家，對面住家已經淹水，要其他人趕快移車，她慶幸還好先生事先移走4輛汽機車，雖然少了車子損失，但其他東西就沒辦法。

「看到淹水很緊張」，徐小姐趕快把鍋子、鞋子、電腦、電視等生活用品搬到2樓，因為一趟趟搬不完，店內產品只好泡水去，相當無奈，現在要整理應該要清一周，比大掃除還慘，應該要清一個禮拜，可能還不行，

賴先生前幾年搬來蘇澳，住在蘇澳警分局附近，昨晚趕去接在全聯上班的妻子，但因為淹水嚴重，只能涉水而過，往全聯方向愈走愈深，到了店外時，水深已經到胸口，當時只有路燈但四處都沒電，還好手機防水，但網路訊號很差。他直言是第一次遇到大淹水，印象深刻，當時下大雨，「人跑得跑、涉水而過，穿雨衣和撐傘都沒有用。」

蘇澳不少居民忙著清理家園，不只詢問哪裡有賣高壓噴槍，也想知道垃圾車哪時會到。淹水災情造成7000多戶停電，台電力拚今日復電，但已經有居民在問要去哪充電，甚至有人憂電信公司的基地台是否有狀況，遲遲無法收發訊息。