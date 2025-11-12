馬太鞍溪堤防缺口致明利村連淹2天 村民怒「這不是人禍什麼才是人禍」

鳳凰颱風與東北季風共伴效應為花蓮帶來豪雨，馬太鞍溪10日暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，一波波水連淹2天未退，街道被淹成「河道」。村民見家園泡水深感無奈，痛批水利署沒有及時處理破口，「這不是人禍什麼才是人禍」。

明利村長林萬成表示，從10日傍晚至今天中午，溪水持續從堤防缺口湧入社區，有的住家與工寮幾乎整棟被淹沒，甚至看不見屋頂，部分房屋僅剩半層樓露出水面。但道路被泥水覆蓋，人員難以進入勘災，目前尚無法掌握確切受損情況。

林萬成指出，馬太鞍溪堤防尾端早有破口存在，颱風來襲前他多次反映，但未獲改善。如今洪水持續灌入，「現在要怎麼封？」昨天工程機具試圖進場施作阻水工程，卻遇溪水暴漲，所幸人員及時撤離才未釀意外。

林村長指出，10日白天他曾與水利人員到現場會勘，對方當時保證「不會有問題」，卻沒想到晚上溪水暴漲釀災。水利署不能臨時抱佛腳，等到水都進來才封缺口，現在雨還要下，破口只會更大，所幸村民已全數撤離至安全地區，暫無人員傷亡。

村民們也對政府怨聲載道，一名不願具名的居民表示，早知道光復鄉是因為堤防發生水災，水利署卻後知後覺，「人為能預防的為何不做」，會勘時還說不會有事，有事會負責，現在淹成這樣，「拿什麼負責？」

另一名村民指出，堤防破口原先以鼎塊暫時封堵，但後來因疏浚工程被移除，颱風前僅撤走機具卻未重新堆回鼎塊與沙包。村長提醒也無人理會，導致洪水灌進村裡。「半個小時可以預防卻不做」，本來明利村不會淹水，結果現在淹成這樣，「這不是人禍什麼才是人禍」。