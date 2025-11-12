鳳凰颱風逼近 高市側溝清除廢棄物63.96公噸

鳳凰颱風逼近，高雄市區截至中午未出現雨勢，但風力略增強。市長陳其邁上午視察防汛整備情形。市府環保局加強道路及洩水孔清疏，今天側溝清除廢棄物63.96公噸。

高雄市區截至今天中午未出現雨勢，但依中央氣象署最新資料，高雄今天晚間降雨最強，達大雨或豪雨等級；沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。

為確認防汛整備情形，陳其邁上午視察永安、茄萣、路竹三區排水建設及側溝清疏，指示各單位落實各項整備、預置抽排能量、掌握即時資訊並強化跨區調度機制，確保系統穩定運作、排水順暢。

水利局說，近年投入經費約新台幣6億元辦理北溝排水系統整治，平均水位較改善前降低約50公分，後續將再推動北溝與永達抽水站改建。另茄萣區崎漏抽水站今年增設抽水機組，並強化備援電力。

此外，路竹區大同路巷內集水井及抽水機設置工程獲國土管理署補助，已於今年10月2日開工，預計明年4月底前完工，將可有效改善該處積淹水問題。

環保局持續動員加強主要道路及洩水孔清疏，今天側溝清除廢棄物63.96公噸。另外今年迄今已清疏溝渠長度5335公里、清疏廢棄物重量33124公噸，今年較去年同期清疏長度增加136%及清疏重量增加170%。

陳其邁指示水利局、環保局及區公所強化側溝清疏、排水路暢通與抽水設備整備、預置移動抽水機，並依潮汐與雨勢適時操作閘門與調度抽排；呼籲市民注意安全及避免前往山區、低窪及易積水區域。