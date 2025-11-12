才解除封路中橫公路又有落石 豁然亭路段交通中斷
台8線中橫公路關原至太魯閣段今早才解除預警性封路，但中午過後，其間的157.7公里處的豁然亭路段，又因大雨造成持續性落石，交通中斷。公路局預計明天下午3時搶通，除豁然亭路段外，關原到天祥其餘路段依原管制放行。
中橫公路東段的關原到太魯閣段（116.4公里至184.5公里）處，受鳳凰颱風環流及東北季風影響帶來雨勢，昨天午後預警性封路，今早在山區雨勢減緩，沿線落石清理完成後，上午7時起解除封路。
公路局太魯閣工務段又發現，157.7公里豁然亭路段受到降雨影響，中午起持續落石，交通阻斷。已經派出人員、機具到現場，並執行災點遠、近端的交通管制。
太魯閣工務段表示，山區連日有雨，邊坡含水量高，且當地雨、霧，視線不清，影響搶修，預計明天下午3時搶通。關原到天祥路段，除豁然亭路段外，關原至天祥依原本日間放行時段。
另外，在天祥以東到太魯閣口（167.7公里~184.5公里)，因施工緣故，持續執行日間5時段放行，即上午6時30分至8時、上午10時至10時5分、中午12時至下午1時，下午3時至下午3時5分，及下午5時到5時30分的管制放行措施。
