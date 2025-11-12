快訊

南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，今天上班上課是依據氣象署提供的科學數據，並參考縣內各鄉鎮的狀況所做的決定。圖／民眾提供
南投縣長許淑華表示，今天上班上課是依據氣象署提供的科學數據，並參考縣內各鄉鎮的狀況所做的決定。圖／民眾提供

鳳凰颱風來襲，中南部縣市今天停班停課，南投縣仍維持正常上班上課，引發部分民眾不滿。南投縣長許淑華表示，縣府上班上課決策主要依據中央氣象署提供的科學資料，並綜合縣內各鄉鎮實際狀況做判斷，重點是保障縣民的安全。

許淑華指出，昨天晚間8點前完成最後評估，南投縣未發布陸上颱風警示，各地風力與降雨均未達標準。她特別提到，縣內山區如仁愛、信義的降雨可能較大，因此在決策前有致電當地鄉長確認實況；其餘鄉鎮風雨情況平穩，因此綜合判斷決定維持上班上課。

面對外界質疑中彰投生活圈是否失效，許淑華表示，中彰投生活圈僅作為各縣市參考平台，並非強制跟隨。她指出，如果將生活圈範圍擴及雲林、苗栗，放假決策將牽動更多縣市，因此各縣市仍需依自身狀況決定是否放假。

颱風假決策引發社群熱議，許多民眾在縣長臉書留言「咕嚕、咕嚕」，諷刺南投未放假。對此，許淑華以平常心回應，她說，「放假有人開心，不放也有人希望照常上班」，這已成為縣市長不放颱風假的留言日常，她都能理解。

許淑華提醒民眾，即便上午風雨不大，下午仍可能出現局部風雨，大家仍需保持警覺，做好防颱準備。她強調，未放颱風假並非對錯問題，而是依現況與科學數據做出的綜合判斷，重點是保障民眾安全。

鳳凰颱風 許淑華 颱風假
相關新聞

梅姬大淹水15年過去蘇澳災民喊分洪道在哪？當年員山子分洪6年就完工

昨晚宜蘭蘇澳地區因豪雨大淹水，讓當地居民又想到民國99年的梅姬颱風，造成38死96傷的慘劇，隔年經濟部水利署比照員山子分...

家園又淹了…雨彈猛炸蘇澳不是第一次 居民嘆：人要倒楣還2次

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，蘇澳鎮多處街道瞬間淹水成汪洋。重災區中山路...

才解除封路中橫公路又有落石 豁然亭路段交通中斷

台8線中橫公路關原至太魯閣段今早才解除預警性封路，但中午過後，其間的157.7公里處的豁然亭路段，又因大雨造成持續性落石...

馬太鞍溪堤防缺口致明利村連淹2天 村民怒「這不是人禍什麼才是人禍」

鳳凰颱風與東北季風共伴效應為花蓮帶來豪雨，馬太鞍溪10日暴漲後，洪水從堤防尾端缺口湧入萬榮鄉明利村，一波波水連淹2天未退...

預測鳳凰颱風放假不必「大氣」賭雞排？氣象署正研發秘密武器

2025/11/11編按更新：中央氣象署已於週二（11日）清晨5點半，針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報。然而在昨日（10日），一名網友在在臉書粉專「黑特帝大」貼文，以「賭上大氣系的招牌」為題，斷言從本

鳳凰颱風來襲台中有風無雨 超市湧現採買人潮

鳳凰颱風來襲，台中今天停班課，市區有風但無雨，民眾紛紛湧入各大超市等大賣場、超商採買，舉凡蔬菜、水果、泡麵、罐頭，以及熟...

