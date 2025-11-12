南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

鳳凰颱風來襲，中南部縣市今天停班停課，南投縣仍維持正常上班上課，引發部分民眾不滿。南投縣長許淑華表示，縣府上班上課決策主要依據中央氣象署提供的科學資料，並綜合縣內各鄉鎮實際狀況做判斷，重點是保障縣民的安全。

許淑華指出，昨天晚間8點前完成最後評估，南投縣未發布陸上颱風警示，各地風力與降雨均未達標準。她特別提到，縣內山區如仁愛、信義的降雨可能較大，因此在決策前有致電當地鄉長確認實況；其餘鄉鎮風雨情況平穩，因此綜合判斷決定維持上班上課。

面對外界質疑中彰投生活圈是否失效，許淑華表示，中彰投生活圈僅作為各縣市參考平台，並非強制跟隨。她指出，如果將生活圈範圍擴及雲林、苗栗，放假決策將牽動更多縣市，因此各縣市仍需依自身狀況決定是否放假。

颱風假決策引發社群熱議，許多民眾在縣長臉書留言「咕嚕、咕嚕」，諷刺南投未放假。對此，許淑華以平常心回應，她說，「放假有人開心，不放也有人希望照常上班」，這已成為縣市長不放颱風假的留言日常，她都能理解。

許淑華提醒民眾，即便上午風雨不大，下午仍可能出現局部風雨，大家仍需保持警覺，做好防颱準備。她強調，未放颱風假並非對錯問題，而是依現況與科學數據做出的綜合判斷，重點是保障民眾安全。