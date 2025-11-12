颱風鳳凰襲台 陳其邁視察永安北溝排水確保順暢

颱風鳳凰估今天通過台灣陸地，高雄市長陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察；他表示，颱風持續接近中，民眾務必提高警覺，相關單位要確實落實整備及應變作為。

陳其邁上午前往永安北溝排水系統視察，檢視護岸整治成果與抽水設備整備情形，也前往道路側溝巡查，感謝清潔隊員颱風期間堅守崗位，把握時間加強清疏，確保洩水孔與側溝暢通。

陳其邁表示，颱風持續接近中，民眾務必提高警覺，市民在颱風警報期間避免前往沿海、山區及溪邊活動，減少非必要外出；各相關單位則要確實落實整備與應變作為，確保排水系統穩定運作、洩水順暢。

市府表示，水利局已完成抽水站、閘門及主要排水設施巡檢測試，必要時將啟動移動抽水機組，並結合里鄰通報機制加速應變處置；後續市府將持續推動排水改善與防洪建設，提升都市防災韌性。

此外，副市長林欽榮上午也率水利局前往林園、大寮等重點區域視察。水利局表示，市民如發現淹水、路樹傾倒或停電等情況，可撥打1999市民專線通報，市府團隊將即刻處置。

依中央氣象署最新資料顯示，颱風鳳凰今天下午起風雨轉強，高雄平地及山區將出現大雨等級降雨，沿海及空曠地區須留意8至10級強陣風。