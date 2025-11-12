暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨晚降下超大豪雨，瞬間時雨量130毫米、24小時累積雨量突破600毫米，市區多處街道瞬間成為汪洋，中山路一帶積水最深達一樓高，軍方出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇協助救援，疑因水深且視線不佳，兩棲突擊車在通過時不慎輾過兩輛拋錨車，幾乎成了廢鐵。

超大豪雨來得急又快，造成蘇澳鎮中山路與中原路水勢湍急，兩輛休旅車行經時因為引擎進水拋錨，受困在馬路中央，駕駛被迫棄車逃生，不久整條街道水淹及腰，最深處逾一樓，拋錨車輛幾乎滅頂。

現場目擊民眾表示，國軍AAV7兩棲突擊車深夜趕赴現場執行救援任務，疑因水深與視線不佳，在通過時輾過兩輛拋錨車輛，導致車體嚴重扭曲。

今天水勢退去，車主返家查看狀況時，驚見愛車已成廢鐵。受損車輛中，一輛馬自達休旅車車體幾乎全毀、車門凹陷變形，另一輛富豪SUV同樣無法啟動。車主無奈表示，昨晚大水來得又快又急，自己僅來得及逃生，「整台車都泡水，沒想到還被輾過，只能報廢。」