東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

鳳凰颱風來彰化果菜拍賣「不漲反跌」 市場指出一原因造成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
農民搶收青蔥等蔬菜上市，青蔥正值產季，整體品質不錯，拍賣均價微漲。記者簡慧珍／攝影
農民搶收青蔥等蔬菜上市，青蔥正值產季，整體品質不錯，拍賣均價微漲。記者簡慧珍／攝影

氣象預報鳳凰颱風今晚將登陸恆春半島，彰化平原在暴風圈範圍，農民搶收蔬果出售，彰化縣溪湖鎮果菜市場今到貨量微增，平均交易價格下跌一成，正值盛產期的青蔥最高價下跌，零售價上揚，反映出消費端聞「風」必漲的預期心理。

鳳凰颱風接近，溪湖鎮果菜市場昨到貨量113噸，平均拍賣價每公斤28.7元，今到貨量116噸，平均拍賣價每公斤26.3元。前天星期一北農休市，彰化到貨量照例減少，當天43噸，平均拍賣價每公斤23.8元。溪湖鎮果菜市場正常到貨量每日100噸至120噸，這兩天到貨量均屬正常。

溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑表示，截至12日中午12點前彰化平原風雨都不大，農民擔心風雨變強，昨天開始搶收，進場蔬菜中的青蔥、白花椰、韭菜花數量都增加，尤其青蔥正值盛產期，整體來看蔥白又比上周略長，品質更好，因此青蔥昨均價156.9元，今174.7元，最高價昨202元，今190元。

他指出，颱風會不會進來本島、暴風和大雨會不會涵蓋彰化平原都左右菜價漲跌，若颱風災害微小，高價買進必削弱獲利，盤商目前處於觀望沒出手大買，拍賣菜價沒被拉高。

零售市場菜價已經微漲，小白菜、青江菜、莧菜都從1把15元至20元漲至兩把50元，地瓜葉每台斤35元漲至50元；水傷菜便宜5元至10元。青蔥依水蔥、北蔥、粉蔥等不同種類每公斤漲15元至20元，品質好的已標價每公斤150元。

林姓家庭主婦表示，蔬菜怕沾雨水容易腐爛，今天水傷菜很少，品質還不錯，有了先前7、8月颱風豪雨過後的高菜價、高蔥價，現在的菜價漲不多可以接受，最近菜頭上市，她會多買菜頭、胡蘿蔔、洋蔥等較能久放的蔬菜取代葉菜。

鳳凰颱風 菜價
