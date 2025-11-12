聽新聞
台中放颱風假市區無風雨…新光三越湧人潮 入館人數增加一成
鳳凰颱風來襲，全台多縣市今天放颱風假，台中市野放颱風假，今天上午市區較無風雨，新光三越、大遠百、SOGO等百貨公司照常營業，不少民眾利用假期逛百貨，新光三越開門前就排起車潮，上午入館人數較平常增加約一成，市長盧秀燕臉書也也呈現兩極意見。
台中市政府昨晚宣布，根據中央氣象署資料，今天台中風雨達到停班停課標準，全市停班停課1天。今天上午台中市區天氣稍陰，無風無雨，新光三越台中店、廣三SOGO、中友百貨、台中大遠百、勤美誠品、日曜天地等百貨公司宣布，上午11時照常營業。
有網友表示，颱風假無風雨就要出門逛百貨，上午10時左右到台中百貨龍頭新光三越附近時，已經看到長長的排隊車潮。新光三越表示，今天上午全館人潮增加約一成，主要是用餐需求，較集中在餐廳和小吃街。除了新光三越，其他百貨也有人潮出現。
盧秀燕臉書湧入數千網友留言，有人感謝她放假，「謝謝媽媽市長」，也有人批評「無風無雨放什麼假」，造成中小企業損失，甚至稱盧市府是由於非洲豬瘟疫情才要「放假救民調」。有網友表示，市區雖然沒有風雨，海線地區風很強，放假是根據中央氣象署預報，不用過度揣測。
盧秀燕今天下午3時將赴消防局，主持台中市鳳凰颱風災害應變中心第二次工作會報。
