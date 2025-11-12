鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷達回波圖瞬息萬變，今天水氣集中在台灣海峽和台灣東半部；目前台中為陰天，僅山區有降雨、沿海最大陣風達9級，台中風大、雨小，與氣象預測一致。

至於台中市在多次颱風都會出現「結界」現象？台中氣象站表示，只要是這種型態的天氣就會如此。

台中氣象站說明，雷達回波圖不斷變化，網傳鳳凰颱風雷達回波圖發生在前晚，北邊、東部有東北季風及颱風外圍共伴影響產生水氣，南部為颱風外圍環流產生水氣，看起來北邊、東部及南部都水氣，僅中部空白；今天近中午，雷達回波圖顯示，水氣集中在台灣海峽和台灣東半部，中部上空空白。

台中氣象站指出，目前台中為陰天，僅山區有降雨、沿海也有零星降雨，未來24小時，平地降雨機率為50%、山區降雨機率為80%；今天上午台中平均陣風為6至7級，沿海包括大甲區松柏站、大安區溫寮站，以及梧棲區棲棲站都測到9級陣風，提醒民眾注意防風。