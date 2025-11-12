快訊

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區今天中午為陰天。記者趙容萱／攝影
台中市區今天中午為陰天。記者趙容萱／攝影

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷達回波圖瞬息萬變，今天水氣集中在台灣海峽和台灣東半部；目前台中為陰天，僅山區有降雨、沿海最大陣風達9級，台中風大、雨小，與氣象預測一致。

至於台中市在多次颱風都會出現「結界」現象？台中氣象站表示，只要是這種型態的天氣就會如此。

台中氣象站說明，雷達回波圖不斷變化，網傳鳳凰颱風雷達回波圖發生在前晚，北邊、東部有東北季風及颱風外圍共伴影響產生水氣，南部為颱風外圍環流產生水氣，看起來北邊、東部及南部都水氣，僅中部空白；今天近中午，雷達回波圖顯示，水氣集中在台灣海峽和台灣東半部，中部上空空白。

台中氣象站指出，目前台中為陰天，僅山區有降雨、沿海也有零星降雨，未來24小時，平地降雨機率為50%、山區降雨機率為80%；今天上午台中平均陣風為6至7級，沿海包括大甲區松柏站、大安區溫寮站，以及梧棲區棲棲站都測到9級陣風，提醒民眾注意防風。

台中市區今天中午為陰天。記者趙容萱／攝影
台中市區今天中午為陰天。記者趙容萱／攝影
台中氣象站說明，今天近中午，從雷達回波圖顯示，水氣集中在台灣海峽和台灣東半部。圖／翻攝自氣象署網站
台中氣象站說明，今天近中午，從雷達回波圖顯示，水氣集中在台灣海峽和台灣東半部。圖／翻攝自氣象署網站

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

發電機測試、排水清理⋯ 新北8處動物之家做好鳳凰颱風防範措施

鳳凰颱風影響 台東縣土坂國小今下午停課停班

陳亭妃因應颱風固守台南 辦公室主任代完成市長初選登記

鳳凰颱風重創蘇澳 陸戰隊兩棲突擊車協助輸送災民、物資

相關新聞

影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，公所擔心河堤會...

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，反而距離颱風遠的宜蘭出現致災性暴雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，宜蘭...

不准移車？蘇澳煙波飯店水淹30多輛…住客崩潰罵 業者：會賠

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下...

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷...

鏟子超人準備！蘇澳淹水急又快 她外婆家1樓家具漂浮變「諾亞方舟」

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區降下超大豪雨，多處嚴重淹水。社群網路上瘋傳一張老婦家「諾亞方舟」淹水，女網...

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨晚降下超大豪雨，瞬間時雨量130毫米、24小時累積雨量突破600毫米，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。