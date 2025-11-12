鳳凰颱風走了？台南未見風雨還出太陽 黃偉哲：勿掉以輕心

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里視察各項防颱準備。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里視察各項防颱準備。圖／台南市政府提供

因應鳳凰颱風來襲，台南市長黃偉哲一早前往沿海的北門、將軍、七股等區，針對過去丹娜絲風災造成災損的地方勘察，市府及當地區、里長與居民都戒慎恐懼、高度戒備，不敢掉以輕心；上午也主持第二次工作會報，提醒台南在午後風雨才會較強，在脫離暴風圈前，各項防災工作均不能掉以輕心。

台南今天停止上班上課，但中午之前風雨很小，還出太陽，民眾懷疑說，「鳳凰颱風是還沒來還是走了？」也有小企業主抱怨又放錯假，但也有民眾認為「安全第一」。

黃偉哲說，根據中央氣象署預測，台南下午風雨會加強，到晚上才會脫離暴風圈，因此千萬不要被眼前風雨不大的狀況迷惑，必須要等到脫離暴風圈後，才能稍微舒一口氣。同時在颱風過後，各項災後復原工作包括垃圾清運，或路樹傾倒的移除，都會馬上展開。

災防辦指出，截至上午9點，台南市疏散撤離有7區9里91人，包含土石流的4區及水災的3個區，另外在大陸漁工安置的部分，總共安平區有4船8人，將軍區有13船19人，收容安置的部分有兩處是17人。

水利局表示，今日0時至6時最大累積雨量為永康、仁德、關廟及七股區2.5毫米。67座抽水站(總抽水量805cms)，已完成抽水機組試運轉及電瓶測試與油料補充。截至上午6時30分止，有安平、文賢、八老爺等22站啟動抽水，約共抽水11萬噸。(含滯洪池及內水預洩降）；七股區防潮閘門關閉，避免海水溢淹；51處自主防災社區已啟動運轉；至目前尚無積淹水災情通報。

工務局報告，目前橋梁道路封閉情形，封橋：預警性封橋4區共7座，一般性封橋2區共2座。至目前尚無重大災情通報。

中央氣象署顯示今天是鳳凰颱風最接近台灣的期間，受到颱風及其外圍環流影響，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。

黃偉哲一早前往北門區蘆竹溝漁港、將軍區青鯤鯓漁港、七股區頂山里、七股頂山國小及西寮里視察，黃偉哲表示，當地受到丹娜絲颱風造成災損工作大致完成，不過民眾反映部分問題，市府也將研議協助解決。

針對延長漁民補助申請期限，建議港區外圍加高防護設施，市府已行文漁業署，盼中央與地方協力，市府配合款也已備妥，待經費核定即可開工。

另建議補沙穩定沙洲，避免如七股沙洲被浪沖破造成危險，並評估碼頭加高85公分以確保穩定性。市府期盼提昇港內、外海、沙洲、堤防的各項防護工程完善，以確保漁港及在地居民生命安全。

水利局表示，北門區蘆竹溝漁港抽水站治理工程內容，包含抽水站房、進流渠道、排放渠道。為改善移動式抽水機組抽水量能不足及在槽式管件阻水等問題，預計由現況約0.6cms，改善提升抽水量1.5cms，共計2.1 cms。

台南市政府呼籲市民持續保持警覺，可多加利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通」APP，即時掌握水情狀況，若發現道路、橋梁或公園有損害或致災等狀況，可撥打06-2155555專線或1999通報。

