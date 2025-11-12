太麻里溪洪水溢堤民眾憂潰堤 台東縣府緊急導引水流

台東雖雨勢不大，但因北大武山區持續下雨，太麻里溪下游溪水暴漲，南太麻里橋上方洪水溢過堤防，村民憂夜間持續暴漲或潰堤、洪水將沖入村莊，縣府已緊急導引水流。

台東縣太麻里鄉香蘭村長蕭惠明與國民黨縣議員翁麗吟，今天清晨接獲民眾反映，太麻里溪南側水利單位取水口處的溪水漫過堤防，有擴大趨勢。

翁麗吟趕緊通報台東縣政府必須立即防堵水流。台東縣政府建設處長馬志安聯絡業者，並趕到現場指揮救災；他說，已經緊急調派2台怪手清淤，同時用砂石車吊掛太空包堵住缺口，並將洪水導引流入河床。

蕭惠民表示，上午接獲村民反映後就趕緊連絡縣府處理，雖然台東雨勢不大，但因太麻里溪的上游北大武山雨勢不斷，造成溪水暴漲，村民擔心今晚雨勢會更大，洪水不斷溢過堤防恐沖入村內，更嚴重有可能潰堤，將視情況決定是否撤離附近民眾。

蕭惠民表示，自從民國98年莫拉克颱風過後，太麻里溪河床淤積砂石量驚人，儘管縣府有在疏濬，還是趕不上不斷沖刷下來土石量，因此河床堆高，洪水才會溢流過堤防。