鳳凰颱風重創蘇澳 陸戰隊兩棲突擊車協助輸送災民、物資
鳳凰颱風挾帶豪雨，昨天已在宜蘭蘇澳地區造成多處淹水災情。國軍第三作戰區表示，昨晚緊急出動AAV-7兩棲突擊車和膠舟等裝備，協助地方政府執行物資運輸與人員救援。今天也派出官兵，協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作。
第三作戰區指出，昨晚接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘及中型戰術輪車2輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務。
面對水淹道路與交通中斷等狀況，海軍水下作業大隊及陸戰隊登車大隊官兵發揮應變能力，以兩棲突擊車等裝備載運物資與支援撤離作業，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。
第三作戰區今天進一步編組人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化；同時也依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具，協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。
