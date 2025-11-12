蘇澳大淹水…國軍冒雨挺進救人 半夜2輛軍卡物資急送蘇西活動中心

鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，昨日雨彈狂炸宜蘭縣，多地頻傳災情，尤其蘇澳鎮道路淹大水，國軍2輛載滿首批物資的軍卡今天凌晨2時許送抵蘇西活動中心。

蘇澳鎮公所表示，暴雨過後的蘇澳，對外道路積淹水嚴重。今日凌晨2時許，2輛帥氣的綠色軍卡緩緩駛近蘇西活動中心，2車15人在陸軍步兵第153旅旅長陳品全領軍下，冒著大雨為蘇澳鎮送來滿滿兩大車物資，感謝國軍弟兄馳援。

蘇澳鎮公所說，感謝宜蘭縣政府社會處，以最快速度為蘇澳鎮準備了物資，包含100個睡袋、25箱泡麵、10箱水、6箱衛生紙，以及臉盆、毛巾、牙刷牙膏、尿布、沐浴用品、奶粉、八寶粥等物資，讓目前收容在鎮公所三樓及蘇西活動中心超過100位鎮民，能暫緩燃眉之急。

陸軍六軍團第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣2輛AAV7、2艘膠舟及2輛中型戰術輪車，共40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里、蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。