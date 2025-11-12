快訊

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

南投未停班課臉書被灌爆 許淑華：依科學判斷較正確

中央社／ 南投縣12日電

颱風鳳凰來襲，南投縣今天正常上班上課，縣長許淑華臉書粉絲專頁遭不滿網友「灌爆」；許淑華說，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據綜合判斷較正確。

南投縣納入颱風鳳凰陸上警戒區域，不過縣府依預測平均風力、最大陣風、雨量資訊，昨天晚間宣布南投縣12日正常上班、正常上課；訊息發布後，許淑華、南投縣政府臉書（Facebook）遭千則留言「灌爆」，有網友說：「中彰投共同生活圈，遠距離上班是常態，卻不苦民所苦」。

縣府上午召開防災工作會議，許淑華未出席，由副縣長王瑞德主持。對於遭留言「灌爆」，許淑華在縣議會接受媒體聯訪說，是否放颱風假是縣市首長都會碰到，放假有人開心、有人想上班，就平常心看待，現在「咕嚕咕嚕」好像成縣市長（颱風期間）臉書固定留言。

許淑華說，昨晚約8時進行最後評估，第1個考量是南投縣當時未列入陸上警戒區域，加上風力、雨量都沒達放假標準，且她也到信義鄉了解、聯繫仁愛鄉長江子信確定山區狀況，南投市昨天也沒颳風、下雨，因此綜合判斷今天上班、上課；她能理解部分民眾希望放假，這對首長是很大挑戰，但依科學數據判斷是比較正確。

「中台灣區域治理平台」中，包含台中市、彰化縣、苗栗縣今天停班停課，但南投縣正常上班、上課，媒體提問區域治理是否破局，許淑華對此回應表示，若其中某縣市放颱風假，連帶其他4、5個縣市也須放假，值得商榷；中彰投生活圈是彼此參考，最重要還是須依氣象標準及縣內實際狀況，作為主要評估依據。

鳳凰颱風 南投 許淑華 颱風假
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全方位服務 南投信義鄉老人活動、日照中心啟用

非洲豬瘟補助遺漏這幾攤 許淑華請命喊話市府擴大納入

南投老人健保補助民憂跳票…許淑華公布期程 坦言1類人恐卡關

許淑華：不怕規劃嫌惡設施 前提須達共識落實環評

相關新聞

影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，公所擔心河堤會...

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，反而距離颱風遠的宜蘭出現致災性暴雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，宜蘭...

不准移車？蘇澳煙波飯店水淹30多輛…住客崩潰罵 業者：會賠

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下...

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷...

鏟子超人準備！蘇澳淹水急又快 她外婆家1樓家具漂浮變「諾亞方舟」

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區降下超大豪雨，多處嚴重淹水。社群網路上瘋傳一張老婦家「諾亞方舟」淹水，女網...

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨晚降下超大豪雨，瞬間時雨量130毫米、24小時累積雨量突破600毫米，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。