颱風鳳凰來襲 台南市預防性撤離7區93人

中央社／ 台南12日電

颱風鳳凰來襲，台南市政府今天表示，截至上午11時30分，台南市預防性撤離7區11里93人，避難收容19人，並封閉9座橋梁。

市府今天告訴中央社記者，目前預防性撤離7區11里93人中，包括龍崎區1人、六甲區5人、東山區64人、玉井區3人、鹽水區16人、左鎮區1人、學甲區3人。避難收容2處19人，分別是鹽水區16人、學甲區3人。

橋梁封閉9座，其中預警性封閉7座，包含永康區鹽水溪過水便橋、鹽水區下林過水便橋、新營區的南興過水路橋、鐵線1過水路橋、鐵線2過水路橋、土庫過水路橋、及麻豆區北勢里錦福橋。一般性封閉橋梁是東山區東原二號橋、新營區舊部過水橋等2座。

另在大陸漁工安置方面，安平區有4船8人，將軍區13船19人。

台南市長黃偉哲今天主持颱風鳳凰第2次防颱工作會報，他指出，台南下午風雨將加強，晚上脫離暴風圈，千萬不要被眼前風雨不大迷惑，必須等到脫離暴風圈才能稍微舒一口氣。

黃偉哲表示，台南各地狀況還好，市府、社區鄰里等也戒慎恐懼，高度戒備，不敢掉以輕心。颱風過後，垃圾清運、路樹傾倒移除等將立刻展開。

鳳凰颱風
