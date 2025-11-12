133間房費全免！煙波飯店地下室淹水：「泡水車輛全力理賠」

受到鳳凰颱風影響，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室淹水，約三十多台車泡在水中，業者今（12日）表示，昨天入住的133間、280名旅客房費全免，且已協助車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

煙波飯店指出，目前蘇澳地區雨勢趨緩，所有住客均妥善安置，僅地下停車場約有三十餘台車受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

業者指出，「我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。」「飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。」

針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

據了解，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情形，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點正下著大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓問櫃檯人員能否把車輛開出去、是否可以提早退房，飯店阻止並告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。

住客表示，「當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致車輛直接泡水」，直呼誰來賠車，引發討論聲浪。