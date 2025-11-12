133間房費全免！煙波飯店地下室淹水：「泡水車輛全力理賠」

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
防水匝門遭撞，導致水流直瀉而下。圖/業者提供
防水匝門遭撞，導致水流直瀉而下。圖/業者提供

受到鳳凰颱風影響，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下室淹水，約三十多台車泡在水中，業者今（12日）表示，昨天入住的133間、280名旅客房費全免，且已協助車主聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。

煙波飯店指出，目前蘇澳地區雨勢趨緩，所有住客均妥善安置，僅地下停車場約有三十餘台車受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。

業者指出，「我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。」「飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。」

針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

據了解，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館的地下室11日晚間出現淹水情形，一名住客透過Threads發文表示，傍晚6點正下著大雨，旁邊溪水感覺快漲起來，她下樓問櫃檯人員能否把車輛開出去、是否可以提早退房，飯店阻止並告知外面封路，開出去一定會拋錨，但住客表示這時外面還沒淹水。

住客表示，「當下防水閘門還沒關起來，疑似經理的人阻止大家開上去，說一開出就會拋錨，還稱B1樓下有超水馬達就沒事，結果最後導致車輛直接泡水」，直呼誰來賠車，引發討論聲浪。

地下室積水高漲。圖/業者提供
地下室積水高漲。圖/業者提供
約三十餘台車泡水。圖/業者提供
約三十餘台車泡水。圖/業者提供

鳳凰颱風 飯店 淹水
相關新聞

影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，公所擔心河堤會...

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，反而距離颱風遠的宜蘭出現致災性暴雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，宜蘭...

不准移車？蘇澳煙波飯店水淹30多輛…住客崩潰罵 業者：會賠

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下...

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷...

鏟子超人準備！蘇澳淹水急又快 她外婆家1樓家具漂浮變「諾亞方舟」

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區降下超大豪雨，多處嚴重淹水。社群網路上瘋傳一張老婦家「諾亞方舟」淹水，女網...

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨晚降下超大豪雨，瞬間時雨量130毫米、24小時累積雨量突破600毫米，...

