影／鳳凰逼近高雄備戰緊盯排水防潮 陳其邁喊「滴水不漏」

鳳凰颱風逼近，高市府今天總動員加強防颱整備，市長陳其邁上午前往永安區北溝排水系統視察，副市長林欽榮同步巡查林園、大寮等重點區域，全面盤點抽水設備、側溝清疏與防汛系統運作，強調市府防颱部署滴水不漏，讓災害風險降到最低。

陳其邁表示，北溝排水整治歷時多年，護岸全長2410公尺已完工，永達路排水系統完成約948公尺治理，投入經費約6億元，整治後將河道自6公尺拓寬至14公尺，並增設防汛道路與抽水設備，平均水位較以往降低約50公分，有效減少溢淹風險，強化防洪韌性。

陳其邁說，颱風來臨前，清潔隊、水利局加強側溝清疏與抽水設備檢測，確保運作正常，必要時將啟動移動抽水機組，透過里鄰通報機制確保即時應變。

他說防颱要超前部署、落實細節，感謝市府團隊冒雨防颱，確保洩水暢通，同時提醒第一線人員注意安全，並提醒民眾颱風期間做好固定招牌與防堵門前積水，避免前往山區、溪邊或沿海活動。

副市長林欽榮上午則率水利局團隊巡視林園與大寮地區防汛整備，他表示，林園東西汕段海岸整治工程已完成，有效減少海水倒灌風險，大寮拷潭排水拓寬後周邊社區淹水問題明顯改善；針對地方反映鎮潭橋西側防汛道路及照明不足，市府自籌2500萬元改善工程，預計2026年農曆年前完工，兼顧防洪與生活品質。

林欽榮強調，颱風防汛料敵從寬，各局處提早整備、加強巡查，確保防汛系統穩定運作，感謝基層同仁在風雨前線堅守崗位，展現市府防災決心。