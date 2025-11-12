中部平地今晨未見風雨…僅南投人認命上班 醫建議這樣放假最公平

中部5縣市僅南投沒放颱風假，而今天不只南投平地大致未見風雨，台中、彰化市區也一樣卻放了假。時事評論家、醫師沈政男說，颱風假已變成政治假，建議以後發布陸警就全國放假1天，放假當天未達風雨標準就在年末或來年補班課。

鳳凰颱風今可能登陸，各地昨晚陸續發布停班課訊息，中部地區的台中、苗栗、彰化、雲林等因部分地區風力達標，先後宣布全縣市停班停課，唯獨南投縣因風雨均未達標，維持正常上班上課，不少縣民湧入南投縣府臉書粉專，盼跟進放假。

由於依照氣象預測，南投縣風雨離停班課差距很大，並無停班停課理由，縣府最終未更改上班課決策；而今天南投平地確實大致未見風雨，不過台中、彰化市區也一樣，大致無風無雨卻放了假，因此有民眾到首長盧秀燕、王惠美等臉書抱怨。

沈政男指出，台中市與彰化縣，就只是濱海地區，勉強達到陣風十級的停班停課標準，所以跟前天桃園一樣，就宣布放假了；但南投縣，看來看去，沒有任何風力預報的紅字，雨量也沒達標，只好正常上班上課。

事實上，以台中與彰化的沿海地區風大就可以全縣市放假來說，台北與新北當然也能放假，而以北北基桃生活圈來說，早就應該昨天與今天連放2天颱風假了，「問題是，當前的政治氛圍，讓縣市首長，必須更加謹慎，以免違法，而被追究！」

他進一步表示，「颱風假已經變成了政治假，就好像其他公共政策也都是如此了。」其實台灣百年紀錄就是每年平均3到4個颱風登陸，只要發布陸上警報就全國放假1天，而若第2天未達風雨標準，就在年末或者來年補班補課。

只是政府不此之圖，而是一年到頭在那邊放國定連假，春節還要放9天，然後在那邊計較颱風假一天、兩天要不要放。