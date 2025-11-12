影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，公所擔心河堤會被掏空出缺口，出現更嚴重潰堤，立即緊調派工程單位，到現場挖掘，讓河道暢通，結果3輛工程車被困在泥水裡動彈不得，附近居民也都趕緊來查看，如果情況加劇就要準備撤離。

「上次樺加沙颱風溪床砂石就堆高了。」住在附近的王姓居民說，雖然相關單位都有持續清淤，但面對大量被沖刷土石，仍無法有效全部清除，導致溪床都高於河堤旁的村莊，下方約有20至30個住戶，他們都很擔心河堤破口，大水沖入村莊內。

受到鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里溪橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，有村民發現後通報，縣府建設處水利科及太麻里鄉公所，議員翁麗吟前往勘察，了解溪水暴漲沖刷情形。工程人員在場說明，太麻里溪水位上升，但維持在安全範圍內，並每小時監視溪水狀況，保持警覺。

縣府及公所均表示，目前已緊調派工程單位，到現場進行挖掘，讓河道先保持暢通不要溢流，針對太麻里溪清淤工程，已向中央爭取5億元清淤經費，但工程尚未動工，就接連遭楊柳、樺加沙及現在鳳凰颱風影響，造成溪水暴漲，待水位恢復退去後，就會進行河道區段清淤工程，另也針對沿線河堤做加固作業。