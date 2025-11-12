鏟子超人準備！蘇澳淹水急又快 她外婆家1樓家具漂浮變「諾亞方舟」

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區降下超大豪雨，多處嚴重淹水。社群網路上瘋傳一張老婦家「諾亞方舟」淹水，女網友透過監視器看到外婆家的客廳慘遭水淹，家具全在水面漂浮，後來又因斷電看不到即時狀況，外婆無行動能力，讓她無奈心急。

一名女網友昨晚在Threads發文，「我打開監視器看一下宜蘭外婆家狀況，這什麼鬼啊，一樓客廳是要演諾亞方舟嗎？要回去當鏟子超人了⋯⋯」當晚6時許，雨勢正大，外婆家的客廳水深已至膝蓋以上；晚上10時左右，一樓的家具沙發、神桌及櫃子等重型家具全在水面漂浮。

貼文網友表示，外婆因為行動不便，已經在家人與看護協助下先行移往二樓避難，但由於當地停電，監視器無法即時更新，只能焦急等待消息，她也準備回家當「鏟子超人」了。

貼文底下湧入大批網友加油打氣，「希望你們家安好」、「真的好嚴重，天佑宜蘭」、「天啊…好慘，這整理起來不容易，希望水趕快退散！」「人命安全最重要」。

也有人回應，「需要幫忙嗎？」「需要鏟的話通知一下，我在宜蘭」、「這樣看水的顏色應該沒有泥，不用擔心清理，人命最重要」，幸好今天淹水消退了。