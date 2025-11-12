雲林農民凌晨3點排隊繳穀 張麗善喊話再忍耐等待一下
因應鳳凰颱風來襲，雲林縣稻農、菜農連日搶收，西螺鎮農會啟動24小時收穀服務，縣長張麗善、立委張嘉郡等人今到西螺碾米廠視察稻穀及蔬菜採收情形，農會表示，近三天農民繳交稻穀高達2千噸，是往年同期的一倍，部分稻穀濕度高、青粒多，損失由農會吸收，張麗善呼籲農民再忍耐等待一下，才能穩定品質與收入。
雲林縣今天上午雖無明顯雨勢，但沿海地區風勢不小，張麗善今天一早到西螺農會碾米廠視察農民繳交稻穀情形，農會總幹事廖錦富表示，正常下周才會進入收割旺季，因颱風可能影響台灣，這幾天農民持續搶收，農會為服務農民，碾米廠啟動24小時收穀服務。
碾米廠主任廖宗義表示，近三天收入的稻穀約2千噸，比往年同期多了一倍以上，有農民凌晨三、四點來繳穀，因颱風水氣影響，稻穀濕度約28、29度，高於正常26、26度，今天甚至有31度的稻穀。
廖錦富說，農民搶割造成青粒多、稻穀濕度高，品質不佳，但為讓農民在颱風天能睡好覺，品質差的損失由農會負擔，目前西螺鎮稻作已收割三分之一。
張麗善感謝農會升級設備服務稻農，穩定市場價格，呼籲農民如果可以再忍耐等待一下才收割，才能穩定收入跟品質。得知鳳凰颱風結構逐漸鬆散，張麗善忍不住鬆了一口氣說「太好了」，隨後和張嘉郡關心田間蔬菜採收情形，
台北果菜市場今交易價格跌多漲少，西螺果菜市場今天上午交易冷清，市場董事長蔡德福說，昨天平均菜價每公斤34.4元，盤商多已在昨天完成備貨，庫存尚未消化，且預期今天各地多有風雨，外出採購的民眾減少，因此今天承銷商多數未進場採購，買氣不佳，菜價多數疲軟，以葉菜類跌幅較為明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言