不准移車？蘇澳煙波飯店水淹30多輛…住客崩潰罵 業者：會賠

聯合報／ 記者王燕華戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
有網友在社群媒體發文，指控煙波飯店阻止移車，造成停在地下室的車輛泡水。圖／翻攝Threads
有網友在社群媒體發文，指控煙波飯店阻止移車，造成停在地下室的車輛泡水。圖／翻攝Threads

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下鐵門，導致整車泡水。飯店人員表示，防水閘門遭到大型漂流物撞破，造成停車場淹水，盤點約30多輛受損，已登錄車主姓名並安排交通接駁，後續會補償。

煙波飯店住客在社群媒體發文，表示昨晚6時雨勢很大，感覺一旁溪水漲起來，就下樓詢問，是否能將停在地下2樓的車子開出去，並表示要提早退房，遭到飯店阻止，說外面封路，但他看到當時飯店外面還沒有淹水。

「真的是飯店不讓我走的。」他還發一段影片，昨晚8時地下室水淹到膝蓋高度，防水閘門還沒關，一名疑似經理的人，阻止車主把車開出去，說開出去會拋錨，停在地下一樓，有抽水馬達會沒事，結果他的車子直接滅頂。

不過，也有在地網友回應，認為「不讓你移車是因為外面淹的更高」，待在飯店至少還有保險理賠。

煙波飯店副總王泳涵表示，昨晚得知街道淹水後，第一時間啟動防颱措施，放下防水閘門，也擋好沙包，當時外面已經淹到小腿肚，這時候出去不見得安全，才會安撫希望待在飯店裡面。

她說，後來有大型漂流物撞破閘門，大水洩入地下室，才造成車輛淹水，盤點後約30多輛，最糟的是被水淹沒，目前正全力抽水，讓車子可以先移出來，也正安排拖吊、讓車子可以去修繕，並偕同保險公司協商修繕理賠事宜。

王泳涵說，團體客人已安排接駁車從飯店接駁到羅東與台北車站，若不願搭乘接駁車，則補助每人3000元車資，也已經聯繫車主做登記，掌握名單，相關的賠償、補償措施都在進行。

煙波集團發布聲明，表示蘇澳地區昨降下近15年最大雨量，四季雙泉館雖於第一時間啟動防颱應變措施，仍因瞬間雨勢太大出現積水情形，所有住客妥善安置，僅地下一樓受影響，停車場約30餘輛車受影響，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。

煙波集團表示，已提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，也正全力搶修與清理環境清理，期望最短時間內恢復正常營運。

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風 淹水
