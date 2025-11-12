鳳凰今天傍晚通過恆春半島 減弱變快了將降級熱帶低壓

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天白天基隆北海岸、大台北地區、北部山區、宜蘭山區有比較明顯的降雨。本報資料照片
鳳凰颱風持續往北北東方向移動，強度有繼續減弱，目前為輕度颱風，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑縮減為120公里。颱風未來還是會持續接近台灣西南方近海，並且在今天傍晚至晚間就會通過恆春半島，隨後往東北方向移動。預測未來東移過程當中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，可能比原本預期快速減弱。

目前沿海風浪偏大，朱美霖說，尤其颱風在接近陸地的過程中，留意風場轉變和它所帶來的風雨情形，目前海陸警的警戒區沒有改變，陸上警戒區域有嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島，隨著颱風往東北的北上過程，花東仍可能受到影響。海上警戒區域有台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

風浪方面，朱美霖表示，隨著北方的東北季風和颱風環流影響，台灣海峽這一側的風浪相當強勁。各沿海都有3米左右或以上浪高，比較大的浪區分布在台灣海峽一帶，昨天比較偏向東半部沿海有大浪或長浪，今天主要比較明顯的長浪和大浪在台灣海峽一側，在東北角有些長浪的情形。

朱美霖說，今天至明天各沿海的浪高大約3至4米，甚至台灣海峽側有4至5米左右。今天白天台灣海峽這一側的風浪顯著偏大，颱風附近的浪高大約有5至6米左右，台灣海峽則是4至5米上下，東半部沿海有3米左右浪高。颱風登陸之後會逐漸減弱，到了明天白天，會有下一波東北季風增強，北方還是有5米左右浪高，各海面也有3至4米浪高。

風力預報趨勢，朱美霖表示，今天是颱風逐漸接近，一直到通過台灣南端陸地的過程，各沿海有比較大的風勢出現，尤其花東一帶有比較增大的情形。明天白天至晚間，北台灣風勢上比較強勁，晚間台灣海峽側風勢進一步增強。今天到明天，西半部沿海、基隆北海岸、恆春半島、馬祖、澎湖、部分高山有比較強的風力，澎湖、高屏沿海平均風9級、陣風11級左右。

降雨趨勢，朱美霖說，東南邊的雨勢今天還是斷斷續續，北海岸的降雨比起清晨稍微減緩。花東有一些比較明顯的降雨，中南部受到颱風外圍雲系斷斷續續在影響。今天晚間颱風靠近並且通過南部陸地，降雨稍微增多一些。北台灣有下一波降雨增強狀況，明天白天基隆北海岸、大台北地區、北部山區、宜蘭山區有比較明顯的降雨。明天晚間颱風更加遠離，或已經減弱、變性為溫帶氣旋，但是東北季風影響，北台灣降雨還是比較持續。

朱美霖說，周五以前受到東北季風影響，周六、周日東北季風稍微減弱，迎風面降雨略為減少一些。下一波東北季風預計下周一、下周二再度影響，屆時降雨增多，氣溫也會明顯下降。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
沿海須注意長浪影響。圖／國家災害防救科技中心提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
輕颱鳳凰已經影響臺灣南部，須防範風雨的衝擊。圖／國家災害防救科技中心提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
浪高觀測。圖／中央氣象署提供
風力預測趨勢。圖／中央氣象署提供
坡地易致災地區。圖／國家災害防救科技中心提供
