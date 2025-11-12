【重磅快評】大署長向小村長鞠躬 馬太鞍溪再溢流誰之過？

鳳凰颱風未登陸，宜蘭、花蓮就已傳出重大災情，其中花蓮馬太鞍溪再度溢流，這次光復鄉無恙，但上游的萬榮鄉明利村卻成為重災區，滾滾泥水捲走車輛，大水連淹兩天未退，有如光復鄉洪災翻版；值得檢討的是，村長早在7月就多次示警堤防有問題，直到昨天還再提醒，但中央官員卻說「沒問題」，最後演出大署長向小村長鞠躬道歉的畫面，整起事件讓人有「歷史重演」的熟悉感。

受鳳凰颱風及東北季風共伴影響，花蓮再度豪雨，馬太鞍溪水位暴漲，溪水一度淹沒馬太鞍溪便道，剛修復的便橋被沖斷，不過災情更慘重的卻是上游的萬榮鄉明利村，10日傍晚村內大排水滿，泥流往外溢流，淹水面積逾百公頃，有31戶住家被影響，轎車被滾滾泥水沖走，畫面怵目驚心，所幸居民及時撤離。

淹水災情傳出後，有綠媒就出現「縣府無作為」的斗大標題，側翼跟著唱和「花蓮王國都沒有處理，所以衝進明利村了」；但是媒體採訪當地村長林萬成後，風向就出現180度轉彎，矛頭指向中央的經濟部水利署了。

明利村長林萬成不平表示，堤防尾端破口問題從7月到前天發生溪水溢流期間，他曾多次通報，甚至也在中央緊急會議提過，當時總協調官、政委季連成也有交代處理，但到現在卻都沒有任何動作。

更離譜的是，10日溢流之前，林萬成再次通報水利署，水利署人員有來會勘，他告訴官員堤防尾端缺口很危險，疏濬道路跟堤防河床平行，要求把封住缺口，但他們沒有做，反而還說「村長放心，不會有問題」，沒想到泥水就沖過來。村長很遺憾說，原本可以阻止、預防的事卻沒有做，村民只能等颱風過去再清理家園。

村長還原事實經過，風向生變，水利署長林元鵬親自到場向村長鞠躬道歉，承認有疏失。經濟部也緊急回應，指村長在9月確有提出堤防延伸的需求，當時評估該處為高灘地，淹水風險較低，先短期加固，集中人力以及機具，在最短時間處理馬太鞍溪疏濬，以及下游破損堤防重建工程，在11天內復原2860公尺的堤防，也讓此次鳳凰颱風來襲時，光復鄉受到的衝擊也相對降低。

其實，經濟部說法有值得檢討之處。依村長的說法，他早在7月就示警，如果早早重視並處理，也不必拖到9月光復洪災後因人力機具排擠，只能做短期加固。事實證明，水利署的短期加固根本無效，否則村長也不在10日溢流前再提出封堤請求。

其次，村長在中央緊急會議提過堤防尾端缺口的問題，季連成也有交代處理，代表這個問題並非小事，水利署並未貫徹執行，所謂的短期加固恐怕敷衍成份居多。要知道的是，治水不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，並須上中下游合併考量，如果上游出了問題，中下游堤坊做得再好，洪災依然是隱患。

更可笑的水利署官員災前的保證，村長憂心堤防缺口造成水患，官員竟拍胸脯保證「村長放心，不會有問題」，結果幾個小時後滾滾洪流就衝進部落。要問的是，水利署官員的專業到底在那裡？如果出了人命，這筆帳要記在誰的頭上？這恐怕不是署長向村長鞠躬道歉就可以交代。

這次明利村淹水，村長點出疏濬道路和堤防河床平行及開口堤的問題，這和光復洪災的問題如出一轍。之前有人質疑光復洪災肇因「馬太鞍溪堤防早已損壞」，才會造成災害發生，水利署澄清該堤段已於今年7月完成修復，之所以在本次意外中沖毀，主因是溢流量超過設計流量導致。

但問題是，如果堤防有發揮阻患功能，這次水利署也不必災後加修2860公尺的堤防，而開口堤（又稱霞堤）的設計固然在平時可以讓社區排水能順利流進河川，上游如有溢流漫淹時能幫助退水，把水再導回河川，但每次豪雨、洪峰特性不同，河川各段河床高度各異，開口堤功能的前提條件是河床低於堤口，需因地制宜應變，水利署更嚴峻的挑戰還在後頭，神經得繃緊了。