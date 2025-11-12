因應鳳凰颱風 高鐵12日傍晚增開4班次 南港至台中南下全車自由座列車

鳳凰颱風襲台，交通部公路局12日指出，據統計預警性封閉路段1處、 災阻路段4處將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）；此外，台灣高鐵公司也緊急宣布，除原定每小時3班次的全車自由座列車外，將於12日傍晚17:30至18:30，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。

公路局表示，鳳凰颱風來襲，公路局截至12日10時00分止，預警性封閉路段：1處。高雄市桃源區台20臨105線0K~37K（梅山口至大關山路段）已於12日7時至17時實施預警性封閉。

災阻路段：4處

1.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K+900(蘇澳至東澳路段) 勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

2.宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200~102K+900(軍人公墓至聖湖路段)水位已消退，清理淤泥中，預計今(12)日12時可通行。

3.花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500(馬太鞍溪河床臨時便道)南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

4.臺東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500(向陽至利稻) 150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。

另外，台灣高鐵表示，依據鳳凰颱風氣象資訊及旅運需求綜合評估，除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將於12日傍晚17:30至18:30，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10、18:30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。

為加強服務通勤旅客，南港站於17:00至19:00間總計將發出11班次南下列車，其中17:20至18:40，每10分鐘即發出1班次南下列車，敬請旅客多加利用。

南港站於17:00至19:00，發車時間為17:00、17:20、17:30、17:40、17:50、18:00、18:10、18:20、18:30、18:40、19:00。

此外，在海運部分，航港局表示，受鳳凰颱風影響，12日共有10航線，計103航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港:全部停航(2航次)

7.東港-小琉球：全部停航(52航次)。

8.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

9.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

10.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。