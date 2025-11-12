颱風鳳凰豪雨重創蘇澳 國軍第三作戰區執行災後搶救

快訊

中央社／ 台北12日電
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區淹水高度超過1公尺。12日上午淹水逐漸退去，民眾屋內家具傾倒毀損，滿地泥濘。（蘇澳鎮公所提供）中央社
颱風鳳凰挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，出動官兵執行蘇澳災民撤離任務，今天持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作。

針對宜蘭蘇澳淹水災情，第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘及中型戰術輪車2輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。

第三作戰區表示，今天編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能，並依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。

鳳凰颱風 國軍
相關新聞

影／鳳凰來襲台東太麻里溪水溢流急開挖！3輛工程車困泥水中

鳳凰颱風持續為台東帶來雨量，今天上午造成太麻里溪水暴漲，湍急洪水從南太麻里橋下方右岸防汛道路河堤溢流下來，公所擔心河堤會...

鳳凰和15年前梅姬共伴降雨劇本「一模一樣」 蘇澳排水系統癱瘓原因曝

鳳凰颱風和東北季風共伴效應，反而距離颱風遠的宜蘭出現致災性暴雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去2天半，宜蘭...

不准移車？蘇澳煙波飯店水淹30多輛…住客崩潰罵 業者：會賠

宜蘭縣蘇澳鎮昨晚大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館住客指控，當時車子停在飯店地下室2樓，想把車開出去，卻被飯店阻止，還放下...

鳳凰颱風來襲！網瘋傳台中「無雨結界」 氣象站曝台中天氣現況

鳳凰颱風來襲，網瘋傳鳳凰颱風雷達回波圖，僅中部上空沒有集結水氣、一片空白，直呼「台中結界」再現。對此，台中氣象站說明，雷...

鏟子超人準備！蘇澳淹水急又快 她外婆家1樓家具漂浮變「諾亞方舟」

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區降下超大豪雨，多處嚴重淹水。社群網路上瘋傳一張老婦家「諾亞方舟」淹水，女網...

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

受到鳳凰颱風外圍環流及共伴效應影響，宜蘭蘇澳地區昨晚降下超大豪雨，瞬間時雨量130毫米、24小時累積雨量突破600毫米，...

