颱風鳳凰豪雨重創蘇澳 國軍第三作戰區執行災後搶救
颱風鳳凰挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，出動官兵執行蘇澳災民撤離任務，今天持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作。
針對宜蘭蘇澳淹水災情，第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，立即派遣AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘及中型戰術輪車2輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區執行災民撤離任務，協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。
第三作戰區表示，今天編組相關人員前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能，並依地方政府需求，持續投入救災兵力及機具協助蘇澳地區災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言