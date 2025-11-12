「咕嚕咕嚕」翻車了！沒放颱風假 蔣萬安臉書網讚：有Guts！

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市今天不僅無風雨，還出大太陽，蔣萬安臉書也湧入許多按讚網友，網友讚蔣萬安有有Guts！圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安昨晚8時宣布北市今天正常上班課，短短5分鐘不到，蔣臉書被2千網友留言灌爆「咕嚕咕嚕、真的是蔣不聽！」結果留言罵爆的網友大翻車，台北市今天不僅無風雨，還出大太陽，蔣萬安臉書也湧入許多按讚網友，網友讚蔣萬安「有Guts！」

颱風天要不要放停班課，考驗縣市首長的決策能力，還有能不能扛得住壓力。台北市連兩天宣布正常上班課，蔣萬安這兩天臉書湧入上萬留言罵翻，許多網友紛紛留言「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」。

不過昨晚宣布正常上班課，蔣萬安臉書短短5分鐘被2千則留言灌爆後，今天一早台北市出大太陽，也有網友到蔣萬安臉書底下留言，網友讚蔣「有Guts!堅持做對的事！今早新北到台北是無風雨，車況也正常」，還有網友說「大太陽的，咕嚕群不知道在吵什麼？再咕嚕啊。」

許多網友也支持蔣萬安要有「專業的判斷」。

鳳凰颱風 蔣萬安 颱風假
擋下鳳凰颱風第一槍！蘇澳水淹一樓高 當地人見太陽嘆：宜蘭承擔了

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。不過今早卻出太陽，不少民眾發文「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「昨天雨下成這樣，今天一大早給我大太陽了」。

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

圍堵疏失！馬太鞍溪水暴漲一波波沖進萬榮鄉明利村 大水連淹2天未退

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今兩天仍未退...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

颱風鳳凰豪雨重創蘇澳 國軍第三作戰區執行災後搶救

颱風鳳凰挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情。國軍第三作戰區表示，昨天晚間接獲地方政府兵力支援申請後，出動官兵執行...

【重磅快評】大署長向小村長鞠躬 馬太鞍溪再溢流誰之過？

鳳凰颱風未登陸，宜蘭、花蓮就已傳出重大災情，其中花蓮馬太鞍溪再度溢流，這次光復鄉無恙，但上游的萬榮鄉明利村卻成為重災區，...

