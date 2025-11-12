「咕嚕咕嚕」翻車了！沒放颱風假 蔣萬安臉書網讚：有Guts！

台北市長蔣萬安昨晚8時宣布北市今天正常上班課，短短5分鐘不到，蔣臉書被2千網友留言灌爆「咕嚕咕嚕、真的是蔣不聽！」結果留言罵爆的網友大翻車，台北市今天不僅無風雨，還出大太陽，蔣萬安臉書也湧入許多按讚網友，網友讚蔣萬安「有Guts！」

颱風天要不要放停班課，考驗縣市首長的決策能力，還有能不能扛得住壓力。台北市連兩天宣布正常上班課，蔣萬安這兩天臉書湧入上萬留言罵翻，許多網友紛紛留言「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」。

不過昨晚宣布正常上班課，蔣萬安臉書短短5分鐘被2千則留言灌爆後，今天一早台北市出大太陽，也有網友到蔣萬安臉書底下留言，網友讚蔣「有Guts!堅持做對的事！今早新北到台北是無風雨，車況也正常」，還有網友說「大太陽的，咕嚕群不知道在吵什麼？再咕嚕啊。」

許多網友也支持蔣萬安要有「專業的判斷」。