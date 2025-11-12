颱風假基隆議長提脫鉤北北桃 市府：風雨未達標與共同決策無關

鳳凰颱風帶來大雨，北北基11、12日都要上班上課，基隆市議長童子瑋今天說，接連二日颱風豪雨導致基隆多處出現積水與交通受阻，基隆該跟雙北脫鉤，不應為形式上的同步而忽略市民安全，昨天風強雨驟要上班引爆民怨。基隆市政府說，這兩天風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。

童子瑋今天上午受訪說，他的責任就是反映基隆市民的生活和心聲，基隆市在地形、地貌、地理位置、基礎建設和通勤難度，與雙北都有一定程度的落差，從10日晚開始基隆降大雨，昨天一整天風強雨驟，大家都感受到通勤的不便，因為下大雨都塞車，送完小孩後要再1、2個小時才能趕到台北上班。

「當市民生活確實有困難時，沒有達到標準也可以放假，雙北也有部分地區採彈性休假，要考量很多的層面。」童子瑋說，依天然災害停止上班及上課作業辦法中明確規定，只要出現「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」的情況，即可作為宣布停班停課的依據。

「昨天市議會由工務處業務報告，各區不分黨派議員都接獲民眾陳情積淹水，我本人都到各區處理，當民代都在忙的時候，請問我們的市長在哪裡？」童子瑋說。

針對議長質疑，市政府回應，基隆這兩天依照氣象署的預報跟實際的情況，風力跟雨量都沒有達標，與基北北桃共同決策無關。

市長謝國樑沒有回應議長說法，由消防局長游家懿說明，指基隆放假標準主要依據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，如在暴風圈內，平均風力7級以上或雨量大於350毫米為參考標準，這次基隆未進入暴風圈，雨量也不如預期，24小時下約300毫米，預測雨量和實際雨都沒有達到，雖有協調共識，但昨天與北北基桃沒有太大關係，如果基隆實際雨量有達標可宣布停止上班上課。

不過，國民黨基隆市黨部發言人黃申棟開砲說，謝國樑依據氣象局的專業預測，決定基隆市12日照常上班上課，此為科學且專業的判斷。然而，議長卻在臉書上抨擊此舉為罔顧「基隆市民的生活」。