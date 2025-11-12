颱風假嘉義市場人潮爆 高麗菜「1顆20元」民眾狂掃貨
鳳凰颱風侵台，中南部列入警戒範圍，嘉義縣市今天停班停課。不過風雨未至，上午天氣晴朗，許多民眾趁著放颱風假空檔直奔市場採買，擔心颱風過境後菜價再度飆漲。嘉義市規模最大的東市場、共和市場，一早湧入大量人潮，婆婆媽媽提著購物袋穿梭菜攤間搶買青菜。
不過，今年颱風市場卻出現「逆勢行情」，有攤商高麗菜每顆只賣20元、空心菜1把10元，價格親民到讓人以為是進口菜，菜販笑說，這些高麗菜其實是他向阿里山農民買萬餘顆，趁颱風假前提早採收運下山在地蔬菜，「不是進口的啦！台灣貨新鮮又便宜。」
農業單位指出，經歷7月丹娜絲颱風後，嘉義地區農田已陸續復耕，秋冬是高麗菜盛產期，供應量穩定，菜價自然平穩。這次颱風尚未對產地造成損害，各類蔬菜種類齊全，價格也未見明顯波動。婆婆媽媽們開心直呼，「這次颱風假不但放假又能撿便宜，真是賺到了！」市場內滿是笑聲與購物熱潮，讓這場颱風假多了幾分「生活的好天氣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言