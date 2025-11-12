颱風假嘉義市場人潮爆 高麗菜「1顆20元」民眾狂掃貨

鳳凰颱風侵台，中南部列入警戒範圍，嘉義縣市今天停班停課。不過風雨未至，上午天氣晴朗，許多民眾趁著放颱風假空檔直奔市場採買，擔心颱風過境後菜價再度飆漲。嘉義市規模最大的東市場、共和市場，一早湧入大量人潮，婆婆媽媽提著購物袋穿梭菜攤間搶買青菜。

不過，今年颱風市場卻出現「逆勢行情」，有攤商高麗菜每顆只賣20元、空心菜1把10元，價格親民到讓人以為是進口菜，菜販笑說，這些高麗菜其實是他向阿里山農民買萬餘顆，趁颱風假前提早採收運下山在地蔬菜，「不是進口的啦！台灣貨新鮮又便宜。」

農業單位指出，經歷7月丹娜絲颱風後，嘉義地區農田已陸續復耕，秋冬是高麗菜盛產期，供應量穩定，菜價自然平穩。這次颱風尚未對產地造成損害，各類蔬菜種類齊全，價格也未見明顯波動。婆婆媽媽們開心直呼，「這次颱風假不但放假又能撿便宜，真是賺到了！」市場內滿是笑聲與購物熱潮，讓這場颱風假多了幾分「生活的好天氣」。