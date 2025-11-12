鳳凰將登陸 南橫梅山口至大關山預警性封閉 宜花東4處路段災阻

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，馬太鞍溪水位暴漲，馬太鞍溪北向便道部分遭沖毀、南向車道路面則被淹沒，雙向交通全面中斷。圖／公路局提供
鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，馬太鞍溪水位暴漲，馬太鞍溪北向便道部分遭沖毀、南向車道路面則被淹沒，雙向交通全面中斷。圖／公路局提供

因應鳳凰颱風來襲，公路局表示，高雄市桃源區台20臨105線0K-37K（梅山口至大關山路段）已於今天上午7時至下午5時實施預警性封閉。

由於鳳凰颱風和東北季風共伴效應，北部、東北部、東半部地區連日豪大雨。高公局統計截至今天上午10時的災阻路段共4處，宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K-16K+900（蘇澳至東澳路段）勘災搶修中，開放通行時間另行公告。

高公局說，宜蘭縣蘇澳鎮台9線102K+200-102K+900（軍人公墓至聖湖路段）水位已消退，清理淤泥中，預計今天中午12時可通行。花蓮縣光復鄉台9線228K+500-236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

此外，台東縣海端鄉台20線149K+110至171K+500（向陽至利稻）150K+100、161K+000等兩處，發生邊坡坍方，造成雙向道路阻斷。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，注意氣象資訊及道路通阻訊息，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。

