南投不放假縣長遭網罵爆 天亮後無風無雨…臉友留言「判斷精準」

鳳凰颱風逼近，從新竹以南縣市昨晚紛紛宣布今天停班停課，唯獨南投縣堅持照常上班上課，引爆民怨。縣長許淑華與縣府臉書湧入上千則留言，批評決策草率、不顧安全。不過上午南投無風無雨，批評聲音戛然而止，也有民眾反酸「說那麼多，就只是想找藉口放假」。

昨晚南投縣政府公布照常上班上課後，臉書留言區瞬間湧進1800多則留言。許多縣民認為中彰投一體，「四周縣市都放假，就南投標新立異」。陳姓縣民更指出「南投最多山區，都不用擔心土石流或豪雨問題嗎？」

廖姓網友則冷酸「南投還有縣長嗎」，另有人附和「縣長去當DJ了」、「南投人是比較命賤是不是？」批評聲浪一度淹沒縣府貼文。

也有教師也因跨縣通勤而叫苦連天。住在台中的林姓老師說，「中彰投一日生活圈，結果南投獨自上課，我們快午夜還在討論代課怎麼排。」陳姓上班族也批評，企業員工多來自外縣市，「別的地方放假，南投怎麼正常運作？」呼籲縣府決策應更貼近實際生活。

不過今晨南投各地風雨不大，天空陰沉卻未見強風豪雨。街頭車流順暢、學童照常上學，縣府判斷似乎並非全然錯誤。李姓縣民留言，「啊所以今天風雨有大到沒辦法上班上課嗎？」劉姓上班族也說，「結果無風無雨，就是有人想找藉口放假」，認為依據氣象資料決策較為理性。

縣府臉書留言明顯趨緩，先前一片撻伐聲轉為平靜，部分網友留言力挺縣府「判斷精準」。也有民眾表示，雖然天氣穩定，但昨晚的是否停班、停課，中部縣市決策不同，仍反映出資訊不透明、溝通不足的問題。