不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

南投不放假縣長遭網罵爆 天亮後無風無雨…臉友留言「判斷精準」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府昨晚宣布今天上班上課，民眾湧入縣長、縣府臉書留言，批評縣府決策。圖／南投縣政府提供
南投縣政府昨晚宣布今天上班上課，民眾湧入縣長、縣府臉書留言，批評縣府決策。圖／南投縣政府提供

鳳凰颱風逼近，從新竹以南縣市昨晚紛紛宣布今天停班停課，唯獨南投縣堅持照常上班上課，引爆民怨。縣長許淑華與縣府臉書湧入上千則留言，批評決策草率、不顧安全。不過上午南投無風無雨，批評聲音戛然而止，也有民眾反酸「說那麼多，就只是想找藉口放假」。

昨晚南投縣政府公布照常上班上課後，臉書留言區瞬間湧進1800多則留言。許多縣民認為中彰投一體，「四周縣市都放假，就南投標新立異」。陳姓縣民更指出「南投最多山區，都不用擔心土石流或豪雨問題嗎？」

廖姓網友則冷酸「南投還有縣長嗎」，另有人附和「縣長去當DJ了」、「南投人是比較命賤是不是？」批評聲浪一度淹沒縣府貼文。

也有教師也因跨縣通勤而叫苦連天。住在台中的林姓老師說，「中彰投一日生活圈，結果南投獨自上課，我們快午夜還在討論代課怎麼排。」陳姓上班族也批評，企業員工多來自外縣市，「別的地方放假，南投怎麼正常運作？」呼籲縣府決策應更貼近實際生活。

不過今晨南投各地風雨不大，天空陰沉卻未見強風豪雨。街頭車流順暢、學童照常上學，縣府判斷似乎並非全然錯誤。李姓縣民留言，「啊所以今天風雨有大到沒辦法上班上課嗎？」劉姓上班族也說，「結果無風無雨，就是有人想找藉口放假」，認為依據氣象資料決策較為理性。

縣府臉書留言明顯趨緩，先前一片撻伐聲轉為平靜，部分網友留言力挺縣府「判斷精準」。也有民眾表示，雖然天氣穩定，但昨晚的是否停班、停課，中部縣市決策不同，仍反映出資訊不透明、溝通不足的問題。

相關新聞

擋下鳳凰颱風第一槍！蘇澳水淹一樓高 當地人見太陽嘆：宜蘭承擔了

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。不過今早卻出太陽，不少民眾發文「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「昨天雨下成這樣，今天一大早給我大太陽了」。

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

圍堵疏失！馬太鞍溪水暴漲一波波沖進萬榮鄉明利村 大水連淹2天未退

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今兩天仍未退...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電

颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、3...

鳳凰今天傍晚通過恆春半島 減弱變快了將降級熱帶低壓

鳳凰颱風持續往北北東方向移動，強度有繼續減弱，目前為輕度颱風，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，近中心最大...

