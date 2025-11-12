擋下鳳凰颱風第一槍！蘇澳水淹一樓高 當地人見太陽嘆：宜蘭承擔了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭縣蘇澳鎮歷經一夜大雨，數千家戶泡在水裡，災情慘重，居民抱怨蘇澳溪分洪道延宕太久。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮歷經一夜大雨，數千家戶泡在水裡，災情慘重，居民抱怨蘇澳溪分洪道延宕太久。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。不過今早卻出太陽，不少民眾發文「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「昨天雨下成這樣，今天一大早給我大太陽了」。

宜蘭昨晚（11日）受到鳳凰颱風和東北季風雙重影響，蘇澳下起半天暴雨。在蘇澳鎮最熱鬧的中山路以及蘇澳火車站前，水淹半層樓高；中油、全聯一帶的低漥處，水淹最深達一層樓高。在地居民哀號「跟當時2010年梅姬颱風一樣」、「真的是重現15年前梅姬颱風，一樣強降雨都不停、一樣滿潮、一樣加油站前淹一層樓，救生艇出動救災」、「一樓基本上都滅頂了」。

經過一夜搶救，今早宜蘭太陽露臉，民眾紛紛在Threads貼出照片，「太過分了！過了一夜出太陽」、「有人懂住宜蘭溪南現在看到太陽的含金量嗎？太感人了」、「連炸兩天的超大豪雨過後，今日的天空直接上演雨過天晴，太陽高掛，藍天顯現，水位依舊，卻有消退，願宜蘭各處都沒事，東北季風退散，颱風退散」、「愛宜蘭，愛蘇澳，昨天淹到我的膝蓋，今天給我出大太陽。整個晚上都沒睡，就因為修車要花30幾甚至40萬，剛買兩個月的車子就變成這樣，要報廢還收不到一萬塊，第一次無言到想笑」。

有網友發文感嘆，宜蘭擋下鳳凰第一槍，「早上起床去工廠勘災的路上，在龍德工業區的工廠都淹水了剛去整理了一遍，鳳凰颱風宜蘭承擔了」、「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹，看來冬山的美和路二段周圍適合人居，宜蘭買房位置要慎選，我爸一早起來拍下水退了，來得快去得快拜託雨別下了」。

鳳凰颱風
