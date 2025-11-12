圍堵疏失！馬太鞍溪水暴漲一波波沖進萬榮鄉明利村 大水連淹2天未退

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今兩天仍未退去。圖／民眾提供
鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今兩天仍未退去。隨著山區雨勢時大時小，洪流一波波襲擊村內，今天村內道路仍淹水，聯外道路花45鄉道已封路。

經濟部水利署今天在中央應變中心報告指出，初步研判淹水主因為馬太鞍溪河床嚴重淤積，導致暴漲河水自馬太鞍溪便橋上游約2公里處溢流，從未設堤防的左岸沖入明利村與三和水稻育苗中心，台9線部分路段也出現積淹水情形。

水利署人員連日搶險，拋放大量鼎塊試圖改變水路、阻止洪流，並於台9線沿線架設防水擋板，盡力保護萬榮國中及鐵路系統，但因水量龐大、流速急，工程難度高。

萬榮鄉公所表示，洪水10日晚間一路灌入明利村第四鄰，也就是馬太鞍部落一帶，因地勢低窪，水勢無法排出。受影響區域共有31戶，包括19戶門牌住家及12戶工寮，全數已撤離。共58人避難，其中25人投親依友、33人安置於萬榮國小活動中心，目前無人員傷亡，物資供應充足。

萬榮鄉公所指出，根據初步統計，這次馬太鞍溪左岸溢流影響土地面積達103.5公頃，其中17.5公頃為原住民保留地，另有86公頃屬受災農地，多集中於長橋段。水利署與地方持續監測雨勢與水位變化，並研擬後續疏濬與築堤工程，以防災情再度擴大。

